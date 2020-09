NRK-kommentator om Wolfsburg-behandling: – Gutta ville aldri funnet seg i det

Trekker seg fra verdensrekordforsøk etter «idiotisk» regelendring: – Ikke verdt å risikere noe

«Idiotisk» er Sondre Nordstad Moens dom over regelendringen som gjør at europarekorden hans på én times løp underkjennes. Nå gir han opp et nytt rekordforsøk i Brussel fordi han ikke tar sjansen på å løpe en time i piggsko.