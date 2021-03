Sverige dropper Qatar-boikott

Det svenske fotballforbundet (SvFF) tar samme posisjon som det norske og mener det er bedre med dialog for å sette press på Qatar før VM heller enn å boikotte.



SvFF er kritisk til at VM skal spilles i Qatar, men mener en boikott bør unngås.



– Vi vil at flere engasjerer seg. Det er bedre å føre en dialog og på den måten jobbe for at arbeiderne i Qatar skal få bedre vilkår enn å jobbe for en boikott, sier generalsekretær Håkan Sjöstrand.



I Norge har NFF besluttet at et utvalg skal utrede flere forhold som skal ligge til grunn for et vedtak om hvilket virkemiddel som bør tas i bruk i Qatar-spørsmålet i det ekstraordinære forbundstinget 20. juni.