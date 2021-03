Erling Braut Haaland gjorde som han har gjort hele sesongen i bortekampen mot Köln lørdag kveld. Han scoret to mål og sørget for at laget hans fikk med seg ett poeng fra et oppgjør de trengte poeng.

Haaland var tydelig frustrert i løpet av kampen og etter kampslutt. Han rev av seg drakten og kastet den til en Frankfurt-spiller på vei av gressmatta og gikk rett i garderoben, tilsynelatende uten noen intensjoner om å gjøre intervjuer.

– Dette er et håp som er tent i Köln, og det er surt for Dortmund som har kasta bort to poeng, sa Viasats kommentator Sven Bisgård Sundet da kampen var ferdig.

Ny norsk rekord

Med dagens to mål satte Haaland norsk rekord i antall scorede mål i Bundesliga. Han står med 21 mål denne sesongen, noe tidenes første utenlandske toppscorer i tysk fotball, Jørn Andersen, aldri klarte.

FRUSTRERT: Haaland fektet med armene og viste tydelig sin frustrasjon over det som skjedde på banen flere ganger i løpet av kampen. Foto: MARIUS BECKER / Reuters

Etter kampen har Dortmund tapt to poeng til Frankfurt, som innehar fjerdeplassen. De er fire poeng foran Haalands lag på plassen bak. 4.-plassen er siste posisjon som gir mesterligaspill i 2022.

I neste runde møter Haaland og lagkameratene nettopp Frankfurt.

Det har blitt spekulert i om Haaland kan dra fra Dortmund til sommeren. Dersom det ikke blir mesterligaspill for de gulkledde Ruhr-området vil ikke de ryktene få mindre fart.

Tyske Bildt er tydelige på betydningen av den norske spissen for Dortmund.

«Hva ville Dortmund vært uten Haaland?» spør avisen seg om.

SKUFFELSE: Dortmund-spillerne skjulte ikke følelsene etter kampen. Foto: Thilo Schmuelgen / AP

De går videre til å kalle nordmannens målform for «galskap» i sitt kampreferat, hvor de også skriver at Haaland nok en gang reddet Dortmund fra et flaut tap.

Tidlig Haaland-scoring

Haaland ga Dortmund en drømmestart da han sendte dem i ledelsen allerede etter tre minutter.

Köln-treneren Markus Gisdol sa før kamp at de måtte passe på bakrommet, men allerede etter to minutter så fant Braut Haaland nettopp bakrom og kunne etter en fin berøring sette ballen mellom beina på keeper og i mål.

Men Dortmund har ikke vært solide defensivt denne sesongen, og før pause stod det 1-1.

Bortelaget var desperate etter tre poeng da Frankfurt samtidig gikk mot seier og luke ned til Dortmund, men 25 minutter før slutt var det Köln som fant veien til nettmaskene.

Ett minutt før slutt dukket imidlertid Haaland opp inne i feltet og utlignet til 2-2.