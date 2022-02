– Det smaker veldig godt. Før start så vet du at det er 99% sjanse for at du ikke får medalje, det er mye som skal klaffe, sier en fornøyd Thingnes Bø til NRK etter å ha mottatt blomster for tredjeplassen på normaldistansen.

Han kom i dag ut av isolasjon etter å ha vært nærkontakt med koronasmittede Jarl Magnus Riiber på flyturen til Kina. Og det var tydelig at yngstebror Bø hadde ladet opp batteriene før 20 kilometeren.

Sammen med storebror Tarjei Bø valgte han å starte med tidlig startnummer i dag, og de la lista for konkurrentene både i sporet og på standplass.

Inn til første skyting var Thingnes Bø i tet og hadde nesten tolv sekunders forsprang til rivalen Quentin Fillon Maillet.

Begge fikk to tilleggsminutter etter to bom, men likevel var franskmannen over halvminuttet foran Thingnes Bø i mål og sikret gullet foran hviterussiske Anton Smolski og Thingnes Bø.

KREVENDE: Thingnes Bø forteller at han ble svært sliten på normaldistansen. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Kritiserer løpsplanen

Etter Thingnes Bø sin vanvittige førsterunde snudde langrennstidene, og Fillon Maillet gikk stadig raskere enn stryningen utover løpet.

KRITISK: Liv Grete Skjelbreid mistenker at Thingnes Bø tapte gullet allerede på den første runden.

Det får NRKs skiskytterekspert Liv Grete Skjelbreid til å stille spørsmål ved Thingnes Bøs disponeringer i løypa.

– Det eneste jeg stiller spørsmål ved er om Johannes går ørlite for fort på førsterunden og at han har justert på midtrundene. Det er kanskje der han taper gullet i dag, mener Skjelbreid.

– Åpnet han rett og slett for hardt?

– Det er det jeg mistenker. Det kan være årsaken til at han er såpass mange sekunder bak. Når man er i høyden og ikke balanserer den førsterunden slik at du kan spare kreftene dine, er det fort gjort å tape noen få sekunder som gjør at gullet glipper, forklarer den erfarne eksperten.

Thingnes Bø slår tilbake

Totalt hadde Fillon Maillet over 20 sekunders bedre langrennstid enn Thingnes Bø. Med like mange bom som stryningen var det farten i sporet som i dag avgjorde gullet i favør Frankrike.

Likevel er Thingnes Bø fornøyd med langrennet på tirsdagens normaldistanse.

– Jeg er veldig fornøyd med løpsopplegget i dag, og føler jeg er helt på kanten på godsiden underveis i hele løpet. Jeg klarer å ha en bra avslutning i tillegg. Jeg taper litt til Quentin hver runde, men hadde jeg fulgt han fra start, er det ikke sikkert jeg hadde tatt 15 sekunder på russeren på siste runde, sier han til NRK.

Han er helt uenig med Skjelbreid og mener han hadde en kontrollert åpning.

– Jeg åpnet 10-12 sekunder roligere enn hva jeg ville gjort til vanlig. Hadde det vært et vanlig løp hadde jeg nok åpnet 20 sekunder foran, forklarer Thingnes Bø.

– Jeg syns jeg responderer veldig bra. Det er klart jeg er sliten underveis i løpet, men selv om jeg har gått 20 kilometer nå, så føler jeg meg upåvirket, legger han til.

BRONSE: Det ble en tur på pallen for Thingnes Bø sammen med sølvvinner Anton Smolski og gullvinner Quentin Fillon Maillet. Foto: Torstein Bøe / NTB

Landslagstrener Egil Kristiansen mener det er vanskelig å forklare hvorfor det skiller så mye i løypa mellom to ganske jevnraske løpere.

– Vi hadde fokus før start på at den første halvannen kilometeren kom til å bli viktig, og at man ikke kunne gå for hardt ut og ikke bruke for mye krefter. Og det gjaldt på alle rundene, å ikke brenne av for mye i starten, forklarer Kristiansen og legger til:

– Det er mulig at han gikk for fort, men det er vanskelig å si.

Han mener likevel at Thingnes Bø valgte riktig strategi.

– Marginene fra å ha det ok til helvete er ikke store. Hvor man tjener sekunder, og hvor man legger fra seg sekunder er litt annerledes enn i lavlandet, sier Kristiansen til NRK.

– Ble for ivrig

Før siste skyting hadde begge brødrene sjansen på gullet, men begge bommet på siste stående og ga fra seg gullmulighetene til konkurrentene.

Etter målgang var det en skuffet Tarjei Bø som måtte innse at det ble en åttendeplass.

– Jeg var faktisk ganske rolig i motsetning til forrige OL, da ristet jeg som et aspeløv på siste skyting. I dag var jeg faktisk, tro det eller ei, helt uberørt. Veldig rolig og bestemt og var veldig der jeg skulle være, forteller Bø til NRK.

– Jeg ble nok litt for ivrig på det siste skuddet og var litt for rask. Det var en litt annerledes følelse enn forrige OL, selv om utfallet ble litt det samme, fortsetter han.

Den aller største favoritten før start, Sturla Holm Lægreid, hadde aldri blitt dårligere enn nummer fem på distansen på det øverste nivået, men den regjerende verdensmesteren hadde til slutt tre bom.

– Det var litt kjedelig. Det er en øvelse jeg har sett frem mot i ett år nå, og hatt som hovedmål på alle treninger. Men jeg får det ikke helt til, så det er kjedelig, sier en skuffet Lægreid til NRK.

– Selv jeg er menneskelig, og i dag klarer jeg det ikke like bra dessverre, legger han til.

Vetle Sjåstad Christiansen hadde store forhåpninger før dagen, men med tre bom på de to første skytingene var geilingen aldri i nærheten av å være med i medaljekampen.