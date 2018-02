Gull-Klæbo utfordrer Usain Bolt til duell i Central Park

21-åringen sitter i pressekonferanserommet omringet av journalister. Han snakker om det han allerede har snakket om i en lang rekke intervjuer etter at han ble olympisk sprintmester i langrenn litt tidligere på kvelden.

Det handler i all hovedsak om det enorme presset han har følt på, som blant annet oppstår av alt han får med seg på nettet.

Det bringer tydeligvis tankene over på en instagrampost fra tidenes raskeste mann, Usain Bolt.

– Det viktigste man fikk med seg var Usain Bolt som la ut en video om at den som tok OL-gull og tagget han skulle få en signert flaske med sjampanje. Så man får se om man skal finne på noe sånt, smiler Klæbo.

– Han kan springe, jeg kan gå på ski

Han har imidlertid et premiss for å motta premien fra den jamaikanske sprintlegenden, som akkurat har lagt opp.

– Jeg skal ta imot flaska med sjampanje hvis han går hundremeter mot meg i Central Park. Han kan springe, jeg kan gå på ski, så får vi se, smiler Klæbo.

Han har nemlig fått smilet tilbake etter at vekten av et OL-gull fikk flere tonn av forventningspress til å rase av skuldrene.

Klæbo sier rett ut at han ikke har vært enkel å være i nærheten av de siste dagene og ukene. Han har ikke vært så fornøyd med seg selv heller. Han har slitt med å sove og rett og slett ikke fått ro.

– Nå kan jeg senke skuldrene og bare gå rundt og smile. Nå har jeg fått akkurat det jeg har drømt om og hatt som mål i hele år, fastslår han.

Nyhetssending kl.14.00 Du trenger javascript for å se video.

Flere søvnløse netter

Det er bare ett problem. Nye oppgaver venter. Og selv om Klæbo påpeker at lagene ikke er tatt ut, sier det seg selv at han skal gå både lagsprint og stafett. Sannsynligvis siste etappe på begge.

– Jeg vet ikke om jeg har lyst til å gå sisteetappen, for da må du gå fort, sier Klæbo, og påpeker at en førsteetappe også kan passe ham bra.

– Får jeg sisteetappen skal jeg i hvert fall gjøre det jeg kan og ikke slippe ryggen, konstaterer han.

– Hvordan blir det å forberede seg mentalt til det, når forventningen er at Norge skal ta til OL-gullet i stafett som vi ikke har hatt siden 2002?

– Da blir det netter med lite søvn igjen, så jeg får sove så mye jeg kan fram til fredag, og så får vi se hvilken beslutning sjefene tar, sier Klæbo til NRK.

GLAD OG LETTET: Endelig kunne Johannes Høsflot Klæbo si sannheten om hvor tungt forventningspresset har vært å bære. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bare sett starten

Han får gullmedaljen sin onsdag og står over fredagens 15 km fristil. Stafettlaget blir ikke tatt ut før etter det løpet.

Klæbo kan koble litt ut og kanskje skjønne litt mer av hva han har gjort og hva det kan bety.

– Det er et press og et trykk som man kanskje bare har sett starten av, og det er det man ønsker. Vi vil folk skal bry seg, det setter vi veldig pris på. Men til tider er det tøft, og man får virkelig kjent på det før et mesterskap som nå, erkjenner Johannes Høsflot Klæbo, som sannsynligvis også bare har sett starten av gullfangsten.