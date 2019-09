Grøvdal i tårer – vurderer å droppe hovudøvinga

Der slo ho fast at det godt kan vere slutt på hinderløp frå hennar sidan.

– Eg slit litt med hinder, og kjenner at musklane mine er ømfintlege for det start-stopp-løpet som hinder er. Eg må nok innsjå at det er 5000 og 10.000 meter som er mine distansar, seier Grøvdal, som skal starte på 5000 meter seinare i meisterskapet.

– Eg kjende at kroppen var tung frå start. Eg hadde håpa det var litt lettare, men eg kjende frå oppvarminga at beina var tunge, sa Grøvdal til NRK. Tida hennar blei 9.29,41.

Ho fekk ein strekk for eit par veker sidan, men meiner sjølv at det ikkje hemma henne.

– Men det gjekk ei vekes tid utan at eg fekk trene, seier ho.

– Eg veit ikkje kvifor det gjekk slik, eg har sprunge bra på trening, seier Grøvdal. Som merkar at ho slit med hinder.

Grøvdal gjekk til finale på tid etter å ha blitt nummer seks i sitt forsøksheat fredag. 9.28,84 var nest dårlegast av dei som ikkje tok direkte finaleplass, og 11. beste tid totalt i forsøket.

– Eg kjenner det i magen, men har låge skuldrer, sa ho til NRKs Line Andersen før start.

– Eg går nok litt forsiktig ut, så skal eg kjempe for så god plassering som mogeleg, la ho til.

Hennar personlege rekord og norske rekord er på 9.13,35 frå august i fjor. Årsbeste i år er 9.20,79 frå Diamond League-finalen i Zürich for ein månad sidan. Ho er rangert på 10.-plass på denne distansen før VM.

I meisterskapssamanheng har Grøvdal EM-sølv på 10.000 meter frå 2016 og bronse frå terrengløp-EM i 2015 og 2018. I sistnemnde løp feilrekna ho spurten fordi ho trudde det var ein runde igjen. Trenaren er sikker på at ho hadde tatt gullet utan den reknefeilen.