«Kokt» Grøvdal reagerte på Doha-varmen: – Jeg vet ikke om det klimaanlegget deres streiket, jeg?

– Jeg vet ikke om det bare er jeg som føler det. I går var det ikke sånn. Som du ser, så er det fuktig, sier Grøvdal til NRK, mens hun peker på sin egen trøye.

– Jeg vet ikke om det klimaanlegget deres streiket, jeg? Men det er uansett likt for alle. Jeg følte meg pigg og klar på oppvarmingen, i starten var det litt knuffing og «litt ut og inn». Jeg merker at jeg døde litt på slutten. Jeg skulle gjerne tatt de to plassene foran meg, sier 29-åringen, som også melder at hun «var kokt» da hun løp i mål.

Sjetteplass på Karoline Bjerkeli Grøvdal i åpningsheatet Du trenger javascript for å se video.

– Et rart løp

For hun endte på en sjetteplass i det første av tre forsøksheat på øvelsen. Peruth Chemutai (Uganda), Emma Coburn (USA) og Celliphine Chepteek Chespol (Kenya) var alle for sterke og gikk som topp tre på resultatlistene rett til finale.

Men det var likevel håp. Det vanket nemlig finalebillett til de seks beste tidene. Dermed måtte hun håpe at tiden 9.28,84 var god nok, som for øvrig er et godt stykke bak hennes årsbeste på 9.20,69.

Det ble noen nervepirrende minutter for Grøvdal mens de to andre heatene startet etter at hun var ferdig. Til slutt viste tiden seg å være god nok for Grøvdal, som i pressesonen kunne puste lettet ut. Hun fleipet med at «konkurransen gikk akkurat som hun tenkte på forhånd», men konkluderte med at de to første heatene var vesentlig bedre enn det tredje og siste. Dermed gikk hun videre.

– Hvordan ville det vært å reist herfra uten å ta seg videre?

– Det ville vært kjipt, selvfølgelig. Det ble et rart løp. Jeg gikk rett og slett tom på slutten. Jeg var sliten. Det er uvanlig for min del at det kostet såpass. Men jeg følte jeg ville ha en sjanse til, at jeg trengte gjennomkjøringen.

Og mye av grunnen til det handlet for Grøvdal om den mye omtalte varmen i Doha, som altså var verre enn hun hadde trodd.

OFFENSIV: Karoline Bjerkeli Grøvdal helt foran i feltet på 3000 meter hinder fredag. Foto: HANNAH MCKAY

Mye omtalt hete

Når det gjelder varmen forteller Grøvdal at hun har forberedt seg i den glovarme VM-byen i en uke. Heten og luftfuktigheten i Doha er allerede omtalt en rekke ganger.

Men inne på friidrettsstadion har arrangøren et eget air condition-anlegg, eller avkjølingssystem, som skal sørge for temperaturer det går an å løpe i. Likevel opplevde Grøvdal det som mer varmt enn hun trodde.

Les også: Isbad skal hindre ny hetekollaps i maraton og kappgang

– Håper ikke det er det kaldeste

Grøvdal mener det er forskjellig hvordan løperne takler den og at det er kjernetemperaturen som er problemet. Den er høyere enn de fleste steder hun konkurrerer.

– Det er bare et niminuttersløp. Det skal ikke påvirke så mye, men du «starter varmere» enn du vanligvis gjør. Du svetter, taper mer væske enn før, det er så enkelt som dét, sier Grøvdal, som deretter får spørsmål om varmen på stadion er noe man bør forsøke å gjøre noe med.

– Det er vanskelig å si når det er første konkurransedag. Men jeg håper ikke dette er det kaldeste vi får oppleve, sier Grøvdal, som likevel har fått en viktig gjennomkjøring før finalen mandag.