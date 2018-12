Gullsjanse glapp for Grøvdal etter telletabbe: – Jeg var helt sikker på at det var to runder igjen

– Når det var en runde igjen var jeg helt sikker på at det var to runder igjen. Jeg hadde litt for mye krefter igjen på siste runden. Rett og slett trodde jeg det var litt lengre, så litt feil disponert sånn sett, sier Grøvdal.

Grøvdal havnet ni sekunder bak tetdouen før slutten, men satte inn en heroisk sluttspurt på siste runde. Inn på oppløpet hadde hun kontakt, men klarte ikke å passere de to foran. Dermed ble det den fjerde strake bronsen.

– På sisterunden så jeg at jeg tok inn på masse, så akkurat nå er det litt bismak fordi jeg bommet med en runde rett og slett, forteller hun.

– Hadde tatt gull om det var 200 meter til

Grøvdal undret på om resultatet kunne blitt annerledes om bare oppløpet hadde vært litt lenger.

– Det er surt når jeg ser oppløpet. Jeg føler meg pigg, og de er så nærme. Hvis det hadde vært litt lengre der, så vet jeg ikke hva det hadde blitt, sier Grøvdal.

BRONSE: Med bismak for Karoline Bjerkeli Grøvdal. Foto: Malin Jørnholt / NRK

– Hadde det vært en runde til så hadde du stått der med gullet?

– Nei, det skal jeg ikke si. Jeg vet ikke hvor lett det var for de andre. Men jeg disponerte det veldig bra, kanskje litt for bra. slår Grøvdal fast.

Grøvdals trener Ståle Jan Frøynes er derimot sikker i sin sak. Gullet hadde gått til Norge om det bare hadde vært litt lenger.

– Hun gjør en super prestasjon, og en super avslutning, men det er klart det er fryktelig irriterende å være så nær. Hadde det vært 200 meter til, så tror jeg det hadde gått, sier Frøynes.

Ble historisk

Før dette hadde hun tre strake bronsemedaljer i EM i terrengløp, og hadde naturligvis et håp om å klatre ytterligere opp på pallen i år.

Men med medalje i dag ble hun historisk – hun er nemlig første kvinne med seks individuelle medaljer i terreng-EM.

Yasemin Can, som har gull i øvelsen de to foregående årene, klinket til fra start og rykket fra resten av feltet. Bjerkeli Grøvdal havnet i en gruppe som jaget bak, sammen med Susan Krumins og Fabienne Schlumpf.

Sistnevnte rykket fra, og hentet inn Can. Dermed ble Bjerkeli Grøvdal jagende ni sekunder bak.

På siste runde satte hun inn en heroisk sluttspurt, men distansen opp ble litt for lang. I mål var hun kun to sekunder bak Can som vant, foran Schlumpf.