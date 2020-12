Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi var revansjesugne i dag, og måtte vise at det var et arbeidsuhell forrige helg, sier Tiril Eckhoff.

Karoline Knotten hadde en fryktelig stafettopplevelse da hun både falt og trøblet med skytinga på første etappe forrige helg, og Norge ble bare nummer åtte. I Hochfilzen fikk hun en langt bedre start, med fullt hus på liggende og fulgte opp med feilfri stående.

– Det var en oppreisning siden forrige gang. Det føles godt å bidra for laget, sier Knotten.

VAR UHELDIG: Karoline Knotten ble felt på forrige stafett. Foto: ANTTI AIMO-KOIVISTO / AFP

– Det var en så bra førsteetappe da, kunne man høre ankerkvinne Marte Olsbu Røiseland si til lagvenninnen da hun gikk Norge inn til soleklar seier.

– Det er herlig å se det, og veldig bra å gjøre det etter en så vond stafett. Det er noe som ofte kan sette seg litt i bakhodet, roser ekspert Emil Hegle Svendsen.

– Kollektiv svikt

Tyskland og Sverige vekslet foran Norge, men Ingrid Tandrevold viste hvor sterk hun er i sporet denne sesongen. Det ble en bom på liggende, men på stående fikk flere lag store problemer.

Sverige måtte bruke tre ekstraskudd, mens både Tyskland og Norge var blant flere lag som måtte ut i strafferunde.

– Det var en kollektiv svikt fra alle som stod der, sier Tandrevold, og forteller at hun fikk «skjelven».

– En sånn kollektiv svikt kan jeg nesten ikke huske å ha sett. Det er fullstendig «meltdown». At så mange skulle bomme så mye, under så fine forhold kan bare skje under en stafett, kommenterte Stabrun Smith.

BOM, BOM, BOM: En rekke lag fikk store problemer på stående skyting på den andre etappen. Du trenger javascript for å se video. BOM, BOM, BOM: En rekke lag fikk store problemer på stående skyting på den andre etappen.

Tandrevold tror hun gikk for fort ute i løypa.

– Runden kjentes nesten for bra ut. Og jeg tror det gjorde at det ble vanskelig på stående, men jeg er fornøyd med at jeg klarte å holde oss oppi der.

Öberg «hjalp» Norge

For likevel sendte Tandrevold lagvenninnen Tiril Eckhoff ut på fjerdeplass, få sekunder bak Sverige, Tsjekkia og Tyskland.

Sverige overrasket taktisk da de valgte å la verdenscupleder Hanna Öberg gå tredjeetappen, mens lillesøster Elvira fikk ankerrollen. Og da Eckhoff klarte seg med ett ekstraskudd, og Öberg til slutt måtte ut i strafferunden, fikk Norge en luke på konkurrentene på over 27 sekunder ved veksling. Sverige var over ett minutt bak.

– Det var ingen god følelse. Veldig synd, sier hun selv.

– Kjipt for Hanna, men bra for Norge. Det er godt å vise at vi kan vi også, mener Eckhoff, som også får ros.

– Det er noe helt annet enn det vi så i starten av sesongen, for da var det litt hummer og kanari, sier Svendsen i vinterstudio.

I FORM: Tiril Eckhoff imponerte også på stafetten. Fredag ble hun nummer to på sprinten. Foto: Andreas Schaad / AP

– Det betyr masse

Forrige sesong vant Norge alle stafettene.

Røiseland skjøt rask fem ned på liggende. Det gjorde hun også på stående. Og dermed var en relativt suveren, norsk seier sikret. Hun hadde en ledelse på 45 sekunder.

– Bare ta det pent og kuli. Du trenger ikke stresse, lød sekunderingen fra Per Arne Botnan i løypa.

– At laget gjør det de gjør er veldig bra. Jeg går jo bare sjarmøretappen, det er de andre som gjør jobben. Det er gøy å ta en så overlegen seier. Det er kult å gå for for det norske laget i dag, sier Røiseland.

– Det betyr masse, og vi klarte ikke å vise det sist stafett. Nå klarte vi å gjennomføre det vi er gode for, legger hun til.

Frankrike ble nummer to, og Sveriges Elvira Öberg spurtet inn til tredjeplass.

SIKKER: Marte Olsbu Røiseland sikret norsk seier. Du trenger javascript for å se video. SIKKER: Marte Olsbu Røiseland sikret norsk seier.