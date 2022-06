Den norske superstjernen har ikke møtt pressen siden 3-1-tapet for Lyon i mesterligafinalen.

Graham Hansen var sønderknust etter tapet. Dagen derpå beklaget 27-åringen overfor supporterne via Instagram.

Over en uke senere delte hun også bilder av et kutt mellom tærne og en blodig sko. Nå forteller 27-åringen at hun pådro seg skaden under 1.-omgang av mesterligafinalen.

FORSKJELLIGE FARGER: Caroline Graham Hansens sko fra finalen. Foto: @graham95 / Instagram

Trodde tåa brakk

– Jeg fikk en stempling, og så tror jeg at jeg hadde maks uflaks ved at jeg ikke fikk hull i sko eller sokk, men et kutt i huden. Jeg fikk et kutt som var ganske dypt. Da ble det noen sting, men heldigvis er jeg fin nå, sier Graham Hansen til NRK.

Hun innrømmer at skaden preget henne under kampen.

– Det skjedde jo i førsteomgang, og det var jo vondt. Jeg trodde jeg hadde brukket tåa. Man blir jo preget når sånne ting skjer. Man er jo ikke 100 prosent når man løper rundt der med et dypt kutt i foten. Men det er sånne ting som skjer, og man må bare leve med det under kamp. Med eller uten det kuttet var det uansett ikke vår finale, sier 27-åringen.

Landslagsstjernen måtte stå over både semifinalen og finalen i den spanske cupen på tampen av sesongen.

TRØKK: Caroline Graham Hansen la ut dette bildet av foten. Foto: @graham95 / Instagram

Hun beskriver det som en «påtvunget ferie». Samtidig har hun fått ekstra tid til å finne overskudd og lade opp til landslagssamlingen.

– For min del har det på en måte vært positivt selv om det var kjipt, sier Graham Hansen.

Viktige forberedelser

Nå er hun altså klar for både trening og kamper før EM-sluttspillet.

Denne uka starter Norges oppkjøring til EM, hvor Norge åpner mot Nord-Irland 7. juli. Førstkommende lørdag venter New Zealand på Ullevaal.

Her er det allerede solgt 12.000 billetter. Den nåværende rekorden stammer fra juli 2000, da 15.762 tilskuere så Norge slå USA 2-1 på Ullevaal i generalprøven til Sydney-OL. Da ble det for øvrig OL-gull.

Graham Hansen håper på rekordtall lørdag.

– Det ville vært veldig, veldig gøy. Jeg var på Ullevaal da Norge spilte mot Sverige. Å høre «Ja, vi elsker» bli sunget på den måten, gir meg gåsehud. Da vi var i Bergen og spilte for 11.000 ga det meg en utrolig følelse jeg aldri har hatt som fotballspiller, sier Graham Hansen.

Etter New Zealand-kampen reiser Norge videre til en treningsleir i Danmark. 29. juni møtes Danmark og Norge til det som blir generalprøven til EM-åpningen mot Nord-Irland.