Golfstjerner ser til mentale trenere – Hovland er skeptisk

– Jeg har ingen fast mental trener. Jeg skal ikke si at jeg synes det er oppskrytt, men jeg synes at med mye av det tar man det kanskje litt for langt, da, sier Hovland til NRK.

Golfkometen stilte onsdag i en presseseanse med norske medier etter å ha blitt den første nordmannen med seier på PGA-touren.

Her var Hovland iskald på det siste hullet, hvor han slo en lang put og avgjorde turneringen.

«Golf er en sport som spilles på en 13 centimeter stor bane – distansen mellom ørene dine», lyder et kjent sitat fra golflegenden Bobby Jones.

Selv om golf gjerne trekkes frem som en mental sport, er Hovland tvilende til effekten av en mental trener.

– Jeg føler at man blir fortalt veldig ofte at man «ikke skal tenke sånn, men tenke sånn. Og sånn og sånn og sånn». I bunn og grunn kommer det ned til ferdighetene dine. Slår man dårlig, så går det ikke an å tenke seg inn til å slå bra. Man må ha ferdighetene inne for å være i stand til å prestere. Ferdighetsnivået blir ofte sammenlignet med mental styrke istedenfor at man bare spiller bra eller dårlig, sier Hovland til NRK.

BRAGD: Her jubler Viktor Hovland for PGA-seieren sammen med caddie Shay Knight. Foto: Kevin C. Cox / AFP

Får støtte

Da svenske Henrik Stenson slo seg tilbake til verdenstoppen, trakk han blant annet frem den mentale treneren Torsten Hansson.

Og svensken er en av mange. Jon Rahm, Justin Rose, Bubba Watson og Suzann «Tutta» Pettersen er eksempler på spillere som har trukket frem sin mentale trener.

Kristoffer Reitan, som var første nordmann til å kvalifisere seg til US Open, har tidligere samarbeidet med svenske Hansson.

Selv om Reitan fortsatt bruker mental trener i Tom King, er han enig i mye av det kameraten Hovland sier.

Men:

– Det er ikke veldig mange som er enig i det han sier, sier Reitan, som har diskutert temaet med Hovland tidligere.

– Når han sier det, vil det sees på som kontroversielt i mange av de samtalene jeg har hatt med ham mens vi er i en gruppe. Men jeg er veldig enig i mye av det han sier. Hvis man ikke har ferdighetene til å vinne en golfturnering, er det litt irrasjonelt å tro at det skal skje hvis du er mentalt sterk, sier Reitan.

SIKTER HØYT: Kristoffer Reitan. Foto: Carolyn Kaster / Carolyn Kaster

Golfspilleren forteller at han bruker mental trener mer som en sparringspartner. Reitan føler han ikke får vist det samme på golfbanen som på trening, og dermed blir det et mentalt spørsmål.

Hvis du kommer dit at du ikke er sterk nok mentalt til å takle de avgjørende situasjonene, kan det hende du står i veien for deg selv, mener Reitan.

– Flesteparten er enig i at det mentale har mye å si, og da blir det kontroversielt å si at det ikke er så viktig. Jeg er enig i at ferdighetsnivået er det viktigste, og så må man passe på at man ikke står i veien for seg selv, sier Reitan.

– God kontroll

Tidligere golfspiller og nå Eurosport-ekspert, Marius Thorp, tror Hovland får mye ut av kommunikasjonen med de rundt seg, som for eksempel caddie Shay Knight.

Derfor tror eksperten at Hovlands behov for en mental trener ikke er så stort.

– Jeg skjønner akkurat hva han sier. Han har jo rett i at når du slår et dårlig slag, er det et dårlig slag. Jeg tror grunnen til at han ikke har en mental trener, er nok at han føler at han har personer rundt seg han kan kommunisere med, sier Thorp.

Eksperten påpeker at alle golfere er individuelle, og selv om Thorp ikke så behovet for en mental trener, likte han å ha en samtalepartner.

– Jeg tror han føler at han er langt nok på vei og har god kontroll selv. Han trenger ikke det i sitt team akkurat nå, fordi han har personer rundt seg han er komfortabel med og bruker til å prate med og evaluere situasjonene, sier Thorp.