Golfkrigen trappes opp

For de kommende rettsoppgjørene mellom golfens tradisjonelle hovedaktør, PGA, og spillerne fra den nye utfordreren vil ikke bare bidra til å bestemme hvordan hele golfsporten vil se ut i fremtiden – de vil også kunne få betydning for andre sporter, inkludert fotballen.

De kalles «the LIV 11», de, ja, 11 spillerne som har saksøkt PGA-touren for retten til å få spille deres turneringer, mens de samtidig har skrevet under for konkurrenten LIV.

Kakefest

«You can’t have your cake and eat it too», som ordtaket som stadig gjengis i disse sammenhenger er på engelsk.

På norsk noe veldig nær dette med ikke å kunne få i både pose og sekk.

Posene og sekkene er i disse sammenhengene fulle av oljemillioner fra golfstaten Saudi-Arabia.

Altså at man ikke kan sa ja til dette og samtidig ville velge fritt å fortsette å spille turneringer også hos konkurrenten.

Har du valgt de avsindige summene som de beste spillerne har fått for å spille for LIV, har man valgt bort det som er de viktigste konkurransene under PGA-fanen.

KONSEKVENSER: Saken til Talor Gooch kan få omfattende konsekvenser. Foto: Seth Wenig / AP

Tre truer PGA-touren

Mens man venter på den ordentlige rettssaken, ville tre av de nevnte spillerne, Talor Gooch, Hudson Swafford og Matt Jones, denne tirsdagen i en domstol i San Jose, California be om en såkalt midlertidig forføyning for å få spille kommende helgs PGA Play Off, hvor de er de eneste av de nevnte 11 som er kvalifisert.

Og de tre kan godt komme til å få medhold. Amerikansk konkurranserett er i utgangspunktet restriktiv når det gjelder dette med å utnytte dominerende posisjon, som PGA-touren uansett gjør her. Og mulighetene for å få en midlertidig tillatelse i påvente av en grundigere behandling er uansett større.

Den varslede rettssaken vil likevel kunne ha atskillig mer omfattende konsekvenser.

Smitteeffekten av en saudiarabisk seier

Får LIV-spillerne medhold, vil veien til et slags samarbeid med PGA-touren være kortere enn noen hadde drømt om.

Da har Saudi-Arabia og deres petroleumsfond vunnet en større prestisjeseier enn noen golfturnering kan gi.

Derfor skal man også følge nøye med på hva som skjer videre, om man er golfinteressert eller ei.

GOD TONE: Donald Trump er blant støttespillerne til kronprinsen i Saudi-Arabia, Mohammed Bin Salmans golfprosjekt. Foto: HANDOUT / Reuters

I Europa har Superligaen i fotball gått til EU-domstolen med det de mener er UEFAs utnyttelse av monopolmakt til egen fordel. Vel er europeisk rett annerledes, men signaleffekten vil være betydelig.

Og andre sporter kan fort la seg friste til å tenke de samme skruppelløse tanker – når man likevel ikke kan hindre idrettens mørkeste krefter.

Saudi-Arabia har lykkes mye bedre med sitt forsøk på å ta over dominansen av golfsporten enn alle hadde trodd. Det har i hvert fall gått mye raskere å få overtalt mange av de beste spillere til å bli en del av prosjektet enn noen hadde gjettet.

Kanskje er det ikke så rart.

Absurde pengesummer gjør ofte noe med menneskelig moral og følelser.

Sportens egen fiksstjerne, Tiger Woods, er langt fra å være den spilleren han en gang var. Likevel har han blitt tilbudt et beløp på opp mot 800 millioner norske kroner bare for å skrive under for saudiaraberne.

Woods har format nok – og penger nok – til å si bastant nei.

NEI: Var svaret til Tiger Woods da LIV ville ha han med. Foto: Peter Morrison / AP

Spillerne snur

Det dreier seg om hele golfsportens fremtid. Og de som prøver å beholde den slik den har vært, er på sterkt vikende front.

For en stadig mer forbløffende rekke av spillere har sagt ja til å spille for denne nye konstruksjonen, som er helfinansiert av den saudiarabiske stat gjennom deres oljefond PIF – og har støttespillere som Donald Trump, som er vert for to av rundene på touren, når han ikke bruker tiden på å bli ransaket.

Etter at LIV i starten nærmest sa ja til alle som ville være med, skal de allerede nå ha begynt å si nei til topp 50-spillere i verden, som vil ha en av de 48 plassene de har i sin turnering.

Og denne økende rastløsheten blant de beste skaper bare enda mer uro på PGA-touren.

Vår egen Viktor Hovland har fått respekt ved å være veldig tydelig på sin avvisning, etter lengre tids spekulasjon.

Kapteinen som forlot skipet først

Den siste som brøt ut av rekkene er i stedet svenskenes største stjerne, Henrik Stenson. Med dette fikk LIV også brutt enda en psykologisk barriere. Stenson ble nemlig i vinter utnevnt til det meget prestisjetunge vervet som Ryder Cup-kaptein for Europa i neste års etterlengtede oppgjør mot USA. I den forbindelse bedyret han på direkte spørsmål at han ikke kom til å signere for noen utbryterturnering, altså LIV.

«Kaptein har en avtale», som han sa.

En avtale som i golfens verden skal symbolisere noe mer og noe større. Løftet holdt i under fem måneder.

TIL TOPPS: Svenske Stenson vant LIV-turneringen på Trump National i Bedminster, New Jersey. Foto: Seth Wenig / AP

Som takk ble han umiddelbart sparket som Ryder Cup-kaptein.

Men historien, laget og verdensdelen tapte for oljepengene.

Sist helg spilte Stenson sin første LIV-turnering i New Jersey – og vant. Svenske Stenson har mistet sin ære og troverdighet, vil mange mene, men ble likevel mer enn 40 millioner norske kroner rikere på de 54 slagene LIV-konkurransen inneholder.

54, også kjent som nettopp LIV, for dem som fortsatt definerer verden i romertall.

For dem som mener dette er like forhistorisk som en del av de maktmidlene Saudi-Arabia bruker for å oppnå sin vilje i sportssammenheng, kan det snart bli å svelge det bitre nederlaget, puste dypt og telle til X.