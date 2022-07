Slaktar stjernene etter vingling: – Løgn, unnskyldningar og bortforklaringar

– Det verkar som at alle har ein pris, same kva dei har sagt eller gjort eller gitt signal på tidlegare, eller avtalar dei har inngått.

Det seier Eurosports golfekspert Marius Thorp til NRK.

Onsdag melde tre nye spelarar overgang frå den tradisjonsrike PGA-touren til fordel for den kontroversielle, nyoppretta og Saudi-finansierte Liv-touren.

Sist i rekkja var svenske Henrik Stenson, mannen som eigentleg skulle vere kaptein for Europas Ryder Cup-lag neste sesong. Slik blir det ikkje. Pengane vart for freistande.

ÆRESFYLT OPPDRAG: I mars vart svenske Henrik Stenson peika ut som Europas kaptein under neste års Ryder Cup i Roma. Foto: Julio Aguilar / AFP

– Eg er ekstremt skuffa over løgn, unnskyldningar og bortforklaringar. Ord som berre lèt vere å fortelje sanninga, rett og slett, seier Thorp.

For det har vore mange heilomvendingar.

– Dei kjem til å få spelarane sine. Nokon kjem til å la seg kjøpe, lydde tidlegare verdseinar Brooks Koepkas spådom i februar.

Fire månader seinare hadde han sjølv falle for freistinga, og han er på ingen måte den einaste som i sommar har møtt seg sjølv i døra etter at Saudi-summane vart for store til å seie nei.

Bryson DeChambeau gjekk ut og avviste at han var interessert i den kontroversielle Liv-touren. Så melde han overgang. Det same gjorde Paul Casey.

HELOMVENDING: I februar ga Bryson DeChambeau sin støtte til PGA. Så meldte han overgang. HELOMVENDING: I februar ga Dustin Johnson sin støtte til PGA. Så meldte han overgang. HELOMVENDING: For et par år siden gikk Paul Casey hardt ut mot Saudi-Arabia. Nå er han finansiert av regimet.

– Det er berre eitt ord, det

Thorp er skuffa over at profilane ikkje held ord, og han er ikkje i tvil om kva det er som har fått dei til å endre meining.

– Det er etter mi meining ganske soleklart. Det er heilt klokkeklart økonomisk drive. Det er så mykje pengar dei får, at dei føler at dei rett og slett ikkje kan takke nei, eller vil takke nei. Det er kvart fall slik eg ser det, forklarer golfeksperten.

Han får støtte av kollega Per Haugsrud.

– Vi ser jo det at spelaren som kunne vore Ryder Cup-kaptein, som har fått det veldig ærefulle oppdraget, og har hatt ein veldig god karriere òg, meiner at alt det ikkje er verd noko i forhold til dei dollarane han får.

Haugsrud understrekar at det for det meste er spelarar mot slutten av karrieren sin, som har valt å gå over til LIV så langt. Og han meiner også at overgangane har ei enkel forklaring.

– Det er berre eitt ord, det. Pengar. Så enkelt er det.

Bryson DeChambeau har innrømt at overgangen hovudsakleg var ein forretningsavtale. Og også Henrik Stenson erkjende i går at det låg kommersielle grunnar bak sjokkvalet.

Astronomiske summar

Og pengar er det nok av.

Ifølgje Aftonbladet fekk Henrik Stenson rundt 50 millionar dollar for å melde overgang. Andre har fått fem gonger så mykje.

I tillegg er premiepengane skyhøge, og det er ingen cut. Det vil seie at alle som startar turneringa, får spele heile, og alle får betalt. På dei tradisjonelle tourane må ein klare cuten for å få premiepengar. Det betyr at enkelte turneringar kan bli reine utgiftspostar for spelarane, som uansett må lønne caddien sin, og betale reise og opphald.

Per Haugsrud meiner PGA burde teke kampen mot LIV seriøst på eit mykje tidlegare tidspunkt.

– Dei har sete på laurbæra for lenge, dei har hatt sinnssjukt god økonomi i PGA-touren. Og dei har sikkert kjent seg så usårbare. «Vi eig dette her, dette er produktet vårt», liksom, seier han. .

Kollega Thorp er uansett ikkje imponert over det spesielle formatet.

– Det kjennest ikkje som ekte golf, konkluderer eksperten.

– Du har ikkje noko press, du har ikkje noko krav til prestasjon. Du får pengar for å stille opp før du har spelt, og du kan eigentleg spele så dårleg du berre vil. Det har ikkje noko betydning, det er ikkje noko storyline, legg han til.

PS: Førebels har ingen topp 10-spelarar i verda forlate den tradisjonsrike PGA-touren, men verdstoar Cameron Smith er kraftig kopla til den omstridde ligaen. Dersom LIV får tak i han, kan alt skje.