– Det er mykje tøffare på kvinnesida i golfen. Det er ei satsing som kostar veldig mykje og ikkje alltid gir utteljing, svarer Tor-Anders Hanssen, som er generalsekretær i Noregs Golfforbund.

– Korleis stiller forbundet seg til denne ligaen?

– Generelt sett fordømmer vi sjølvsagt alle brot på menneskerettar. Det er utfordrande at pengar i idretten kjem frå regime som har andre haldningar og verdiar enn det som er vanleg i Noreg og Norden. Men eg synest jo Hovland sa det ganske bra: Dei spelarane som knytte seg til den saudiarabiske «LIV»-serien er ikkje nødvendigvis «bad guys» og alle andre «good guys».

Roste Saudi-Arabia

Det var tilbake i april at det vart kjent at Marianne Skarpnord skulle bli ein del av den saudiarabiske golfligaen som ambassadør saman med åtte andre golfarar.

Golfturneringa har vorte arrangert sidan 2018, og nettstaden «golfdigestme» skriv at spelarane skal promotere golf i Saudi Arabia, i tillegg til å promotere Saudi Arabia globalt som golfnasjon.

NRK har prøvd å opprette kontakt med Skarpnord om denne saka fleire gonger dei siste vekene. Den norske golfaren svarte denne veka at ho vil fokusere på å spele golf, og vil dermed ikkje kommentere saka.

Ho har likevel kommentert engasjementet sitt for Saudi Arabia tidlegare, og ho snakka om landet med positive ordelag.

– Kvinneleg golf er i endring no, og eg trur vi kan sjå touren bli endå større dei neste åra, spesielt med støtte frå «Golf Saudi» og «Aramco» (saudiarabisk energiselskap). Vi ligg langt bak i Europa, men eg trur folk i Europa er i ferd med å sjå at vi kan spele spelet, sa Skarpnord til nettstaden «Women & Golf» i februar.

Ho fekk så spørsmål frå same nettstad om ho trivst med å spele i Saudi Arabia.

– Eg elskar å spele i Saudi-Arabia. Det er ei fin golfbane, og vêret er alltid bra. Eg var skeptisk første gongen. Eg visste berre det eg hadde lese i avisene, og eg var ikkje veldig positiv. Eg er veldig glad for at eg drog dit, fordi det er ikkje i nærleiken av det eg trudde, seier Skarpnord. Les også: Hovland uenig i NRK-kritikk: – Dere i media gjør det veldig forenklet

Forbundet visste ingenting

Ifølgje Amnesty er Saudi Arabia eit land med lite ytringsfridom, og dei skriv at det er bokstaveleg talt livsfarleg å kritisere styresmaktene. Drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi i Istanbul blir ofte trekt fram som eit døme i den samanhengen.

Hanssen i golfforbundet vil ikkje kritisere Skarpnord ope, fordi ho speler ikkje golf gjennom det norske forbundet no for tida.

– Men viss ein av våre Team Norway-utøvarar som vi har ein avtale med hadde sagt noko liknande er dette noko vi måtte undersøkt nærare. Og som mest sannsynleg ville vorte ein diskusjon heilt oppe på styrenivå, seier generalsekretæren.

– Har forbundet vore i dialog med henne rundt dette saudi-samarbeidet?

– Nei, ikkje så vidt eg veit. Det har vi ikkje. Eg har ikkje personleg sett ein type avtale eller kjenner ikkje til om ho er tiltenkt ei ambassadørrolle. Det var noko som de i NRK formidla. Innhaldet i avtalen har eg ikkje sett.

– De har jo hatt kontakt. Har det ikkje vore noko kontakt om saudi-samarbeidet?

– Nei. Vi har prøvd å formidle at NRK ønskjer å få kontakt med henne, men vi har ikkje diskutert saudi-samarbeidet med henne.

– Knytt til pengar

For halvanna år sidan forsvarte Skarpnord det å delta i golfturneringar i Saudi Arabia.

– Utgangspunktet mitt som idrettsutøvar er at eg dreg og gjer jobben min der han er. Og når dei set opp ei turnering med éin million euro i prispengar, som er fire gonger så mykje som i vanlege «LET»-turneringar, er det klart eg reiser og gjer jobben min der, sa ho til Norsk Golf den gongen.

På herresida har også Viktor Hovland stått i eit liknande dilemma. Ei rekkje mannlege golfarar har gått frå PGA-touren til å delta i den saudi-finansierte «LIV»-serien. Hovland har sagt at han ikkje er interessert i å delta i turneringa på noverande tidspunkt.

– Det («LIV»-serien) er jo knytt til pengar, rett og slett. Så ærleg må vi vere. Det er framleis så mykje pengar i omløp der som nok er forlokkande for spelar som har ein fallande karriere. No seier eg ikkje at det er tilfelle for Marianne, men eg snakkar om herresida her, seier Hanssen.