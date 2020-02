Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Dette er fiasko av det russiske smøreteamet, det er en fadese for russerne, kommenterte NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

For etter da kameraet skiftet fokus fra Aleksandr Bolsjunov i tet og en jaktende Pål Golberg på den avgjørende 30 kilometeren i Ski Tour 2020, dukket to russere på «påsketur» opp.

Denis Spitsov og Ivan Jakimusjkin hadde så store klumper under skiene at de så å si stod helt stille i løypa. Litt senere stod en løper og febrilsk prøvde å fjerne klumpene under skiene.

SMØREBOM: De russiske løperne hadde forferdelige ski.

– Det er trist

Og for Bolsjunov som ledet Ski Tour før den siste etappen, kostet smørefadesen ham seieren.

GODE SKI: Pål Golberg hentet inn Bolsjunov og vant Ski Tour. Foto: Ole Marti

For Pål Golberg hentet inn, distanserte russeren og vant Ski Tour 2020. Bak hentet ytterligere fem nordmenn inn Bolsjunov, og Simen Hegstad Krüger spurtet ned Hans Christer Holund i kampen om andreplassen.

– Det er trist at det avgjøres på denne måten her, kommenterte Torgeir Bjørn.

Russeren var regelrett sjanseløs, og mål kastet en forbannet Bolsjunov skiene fra seg.

– Jeg synes synd på ham i dag. Han har vært ekstremt sterk i denne Touren, og han får mest sannsynlig ødelagt løpet på grunn av skiene, sa Krüger etter målgang.

– Erfarne fjellfolk

Der hvor russerne slet, hadde de norske løperne tilsynelatende strålende ski, og det takket være det norske smøreteamet og noen meteorologer.

– Vi vet at smøreteamet, det er ingen av dem som er spåmenn, men de hører til erfarne fjellfolk. De har snakket med meteorologer for å høre hvordan være skal te seg. Så dette er en stor takk til alle som hjelper, fortalte Eirik Myhr Nossum underveis i løpet.

Og smøresjef Stein Olav Snesrud kunne fortelle at det ikke «rubb»-ski ikke var en del av den opprinnelige planen.

– Vi bestemt oss for den rubben, for det alternativet vi hadde sluttet å funke 20 min før start, fortalte Snesrud og fortsatte:

– Snøen så ut som den skulle slutte, men vi har fulgt med på værradaren.