Golberg knuste Bolsjunov

Etter rennet opplyser også FIS (Det internasjonale skiforbundet) at Klæbo nå reiser rett til Trondheim med bil for legesjekk for bruddet i fingeren sin.

I Ski Tour 2020 er regelen at utøverne skal forflytte seg fra destinasjon til destinasjon med tog, men skistjernen har fått dispensasjon for å gjennomføre sjekken og reise rett fra Trondheim til Åre der det er sprint tirsdag.

Vil bare gjøre noe annet

For 23-åringen var svært langt nede da han møtte til intervjuer i pressesonen etter rennet. På den 15 kilometer lange jaktstarten søndag, skled han skuffet over målstreken inn til en 25. plass. Det er to minutter og 15 sekunder opp til Ski Tour-leder Pål Golberg før løperne flytter seg videre til Åre mandag.

– Jeg er den dårligste fra Norge her, vi burde hatt noen andre her, medgir Klæbo skuffet.

Han mangler det meste. Han føler bare at han går saktere og saktere i ski-løypa. Han opplever at løpere han til vanlig har null problem med å gå i fra, som en fra Kasakhstan, går jevnt med ham.

TUNG INTERVJURUNDE: For Johannes Høsflot Klæbo, her fra pressesonen i Østersund. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Klæbo forsøkte å gjøre grep før søndagens renn. Blant annet fjernet han skinnen han har hatt rundt hansken og staven for å beskytte bruddet i hånden. Men det hjalp ikke.

– Det var søppel i dag også.



– Er det kun hånda som er problemet?



– Det er vanskelig å si. Jeg tror det er en kombinasjon av alt, så vi får se hva vi gjør fremover.

Nå er han demotivert. Touren som avsluttes på hjemmebane har utviklet seg i helt feil retning for ham. 23-åringen teller virkelig på knappene hva gjelder denne sesongen også, hevder han.

– Det eneste jeg har lyst til, er å gjøre noe annet.

Kampen om sammenlagtseieren i Ski Tour og i verdenscupen har han lagt fra seg.

– Det beste hadde vel vært å si at vi har fått til det vi har fått til dette sesongen her, så ser vi frem mot neste sesong, sier Klæbo, som kommer til å bruke søndagen til å ta en ordentlig prat med manager og pappa, Haakon og morfar Kåre Høsflot. Rett og slett for å komme seg tilbake mentalt, forsøke å finne noe positivt i situasjonen.

I TELEFON: Her snakker Johannes Høsflot Klæbo i telefon på Norges smørebuss etter dagens kriserenn. Foto: Harald Thingnes / NRK

– Må klype meg i armen

Men der Klæbo opplever en ordentlig formsvikt, er det andre nordmenn som flyr høyt. Blant dem Pål Golberg. Et stort norsk tog og Aleksandr Bolsjunov gikk sammen store deler av jaktstarten.

Én etter én falt flere kanoner av. Martin Johnsrud Sundby, Finn Hågen Krogh og Simen Hegstad Krüger klarte ikke å holde følge med Golberg, Bolsjunov, Martin Løwstrøm Nyenget, Sjur Røthe og Hans Christer Holund.

– Det er vanskelig å beskrive. Jeg må klype meg litt i armen. Jeg har ikke vært i nærheten av dette i noen år. Det viser at det ikke er så lang vei opp, sier han til NRK.

– Du nevnes som favoritt i Ski Tour nå, hva tenker du om det?

– Vi skal gjennom 38 kilometer skøyting, men jeg håper formen er så bra at jeg ikke gjør meg bort der.

TOGET: Et tog med Bolsjunov og en hel haug med nordmenn preget mye av dagens løp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Oppgitt Iversen

Emil Iversen fikk det også tungt. Han endte på en 23. plass og er nesten to minutter bak Golberg i sammendarget. Han har imidlertid planer om å fullføre Ski Tour.

– Det går sent. Det er litt spesielt. Det går bare skikkelig sent hele veien. Jeg har ingenting å gi på med. Rart. Jeg har ikke noe godt svar, egentlig. Jeg er ferdig som skiløper jeg også nå.

– Nå må du gi deg?



– Nei, men jeg sliter. Jeg vet ikke. Jeg har prøvd og prøvd, men kommer ingen vei. Motgangen jeg har møtt de siste månedene har vært litt snodig. Jeg har i hvert fall ikke klart å komme meg ut av det, tydeligvis. Da er jeg nummer 20 eller 30, sier han til NRK og legger til:

– Det er ikke noe annet enn at det går «skjevt» i skisporet. Det er ikke noe stress. Jeg tåler det helt fint, så det går veldig bra ellers, men det er nå bare å innse at man har bommet fullstendig og at alt man har trent for har gått rett i dass, men det er sånt som kan skje. Det går fint.

TUNG DAG: Emil Iversen hadde i likhet med Klæbo en svært tung dag i Sverige. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Krüger: – Helt sjanseløst

Også Simen Hegstad Krüger fikk det meget tøft underveis. Oslo-gutten så sterk ut fra god startposisjon innledningsvis, men fikk det altså tøft. Han endte på 11. plass, 56 sekunder bak Golberg.



– Jeg skjønner ikke helt hva som skjedde. Jeg synes jeg og Sjur holder farten ganske bra oppe, så blir vi tatt igjen. Akkurat det var vi forberedt på, men så går det en runde når jeg ligger i gruppen der, og så er det helt stopp. Det er så vidt jeg klarer å gå til mål. Jeg trodde jeg måtte stoppe på toppen av bakken der. Jeg har nesten aldri opplevd noe lignende.

– Jeg vet ikke hvorfor. Jeg trodde jeg hadde litt mer kontroll på det jeg gjorde enn det viste seg at jeg hadde. Jeg går vel muligens litt over evne, og så sier det helt stopp. Fryktelig kjedelig, for jeg har egentlig følt at formen har vært bra, og det var et bra løp i går, så jeg følte klassisken har kommet seg, men i dag var det helt sjanseløst. Det er langt opp i sammendraget nå, men sånn er det, sier han til NRK.