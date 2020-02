Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For selv om Sjur Røthe vant 15 kilometeren i skøyting på første Ski Tour-etappe, Simen Hegstad Krüger jublet for en andreplass, var dagens mann i Østersund Finn-Hågen Krogh.

Han gliste trolig bredest av samtlige i målområdet.

Et råsterkt comeback i en sesong der alt er snudd på hodet på noen få uker. Krogh hadde nesten ingen resultater å vise til før han klinket til med et NM-gull på Konnerud for to uker siden. Så fulgte han opp med en syvendeplass fra startnummer 64 på 15 kilometeren i Falun sist helg.

Derfor var det svært spennende om Krogh kom til å få gå Ski Tour 2020. Og det nesten ut av intet.

SEIERSPALLEN: Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe og Finn-Hågen Krogh, her etter lørdagens 15 kilometer i Østersund. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

– Riktig avgjørelse

Mandag denne uken fikk han og resten av utøverne svaret. 29-åringen fra Alta var inne og satte løpere som Sindre Bjørnestad Skar og Didrik Tønseth hjemme. Det samme var Jan Thomas Jenssen.

Etter rennet lørdag var sprintlandslagstrener Arild Monsen klokkeklar. Han uttalte at han synes Krogh med lørdagens løp viste at han fortjente en plass på laget. Han la ytterligere til:

– Jeg skal ikke være hovmodig (overdrevent stolt, journ.anm.). Jeg er glad, og de som mente det var en feil avgjørelse … Det så i hvert fall ut som en ganske riktig avgjørelse i dag, sier Monsen.

Monsen sier også at det har vært et visst trykk i forbindelse med Ski Tour-uttaket. Han forteller at han synes det er greit med meninger, men «han registrerer at enkelte som noen mente ikke var kvalifisert, ikke gjorde skam på seg».

GODT FORHOLD: Mellom Finn-Hågen Krogh og Arild Monsen, her etter at førstnevnte gikk inn til NM-gull på Konnerud for noen uker siden. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Freste mot Monsen

Emil Iversen er glad på Kroghs vegne. Han innrømmer at han var blant dem som var skeptisk, men sier ingen har tvilt på sprinteren og at Krogh definitivt har gitt svar på tiltale.

Men når Iversen får høre at sprinttrener Monsen rettferdiggjorde Ski Tour-uttaket etter målgang lørdag, blir han alvorlig.

– Det høres veldig barnslig ut av Monsen. Men han kan være barnslig, sier trønderen - og fortsetter:

– Hvis han kommer hit og hoverer over det... Da har han avslørt seg selv. Finn fortjente å gå, men andre fortjente også å gå. Det er problemet, og da hørtes det rart ut det han sier.

Iversens reaksjon kommer etter det NRK forstår i en tid der uttaket har vært omdiskutert i landslagsmiljøet.

Iversen understreker og gjentar at Krogh naturligvis har noe i den norske troppen å gjøre.

– Men Monsen avslører at han hadde en finger med i spillet for å få inn Finn-Hågen. Det er jo sønnen til Arild Monsen, sier trønderen.

Har glemt uttaket

Krogh selv var strålende fornøyd med en sjelden pallplass i verdenscupen. Når det gjelder uttaket, forstår han at hans navn var blant de siste som ble diskutert i den norske Ski Tour-troppen.

– Det er veldig jevnt om plassene og klart, vi har mange som sitter hjemme som også kunne gjort det veldig bra. De siste norske plassene er så jevne, så uansett hvem som blir tatt ut, kommer de til å gjøre det bra. Heldigvis klarer jeg å levere bra på en dag som passer meg veldig bra, sier Krogh.

– Hva betyr det å bevise at du fortjener plassen?

– Akkurat det betyr ikke så mye, det artigste er å gå gode skirenn. Når man er tatt ut, er alt styret rundt glemt for min del, da er det fokus på det som er.

RAKK DET AKKURAT: Sjur Røthe rakk akkurat å krysse inn på oppløpet tidsnok til at han ikke måtte snu og gå tilbake.

Fornøyd Røthe

Selve rennet ble spennende fra start til slutt. De største profilene, og de aller fleste norske, sørget for at lederstriden bølget frem og tilbake gjennom sen ettermiddag og kveld i nydelige forhold i Østersund.

Selv om Krogh åpnet sterkt og lenge lå i tet, måtte han til slutt gi tapt for både Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger. Duoen gjorde opp om seieren i en svært nervepirrende duell.

Til slutt var det Røthe som gikk til topps. Det skilte bare 1,7 sekunder mellom vossingen og Lyn-løperen i mål.

– Det er deilig. Jeg har vært veldig nære før i år, og har hatt ekstremt lyst til å vinne skirenn. Jeg klarte det et par ganger i fjor, og hadde et håp om å klare det i år, sier Sjur Røthe til NRK etter å ha tatt sesongens første seier.