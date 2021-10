Gjert om Filip: – Noen dager er helt forferdelige og grusomme

– Det er en voldsom berg-og-dal-bane fra dag til dag, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Lørdag var Gjert, Filip og Henrik Ingebrigtsen til stede på markeringen av verdens hjerte- og lungeredningsdag i Oslo.

Mens Henrik er i full gang med opptreningen etter operasjonen på baksiden av låret, har Filip fortsatt ikke funnet alle svar.

TUNG SESONG: Filip Ingebrigtsen måtte bryte 3000-meteren i Lausanne i august. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Mandag fortalte friidrettsforbundet at det var reaksjoner fra covid-vaksinen som satte ham tilbake før sommeren, men Team Ingebrigtsen har likevel flere ubesvarte spørsmål.

– Det er veldig mye opp og ned. Det er noen dager som er helt forferdelige og grusomme, der det ikke går an å gjøre noe fornuftig i det hele tatt. Så er det noen dager som er relativt greie, men det svinger noe voldsomt. Vi håper det skal stabilisere seg på et høyere nivå, men det gjør ikke det. Det er noe som henger, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Hvordan legger dere opp de neste ukene og månedene nå?

– Det er egentlig å trene med relativt lav intensitet – til ting begynner å virke. Det er det som er målet. Vi må bare være tålmodige, samtidig som vi sjekker ham for andre ting – i tilfelle det er noe annet underliggende. Vi tar en del prøver og har samlet en del eksperter til å bidra, svarer Gjert Ingebrigtsen.

– Vanskelig å spå

Filip Ingebrigtsen har tidligere vært åpen om at han var nær ved å gi opp OL-sesongen etter sykdomsplager.

Gjert forteller at det er først nå når de har fått sett det over tid, og dannet seg et helhetlig bilde, at de ser hvordan det startet.

Samtidig er Filip glad for at det medisinske apparatet har fått utelukket annet som ville vært mer alvorlig.

– Gjennom sesongen har det vært ganske stabilt dårlig. Det har vært dårlig respons på trening, og jeg har ikke fått kroppen til å fungere. Hvis jeg skal ta med noe positivt nå, er det at det varierer litt. Jeg har både gode og dårlige dager. Jeg prøver å få det til å funke over tid, men fortsatt varierer det ganske mye, sier Filip til NRK.

– Problemet med å være såpass redusert over tid, er at normalen endrer seg. Referansene endrer seg. Da tror du at det er normalen, men det er bare mindre dårlig, da, sier 28-åringen.

På spørsmål om hvordan han ser for seg den nærmeste tida, svarer han:

– Jeg ser for meg at jeg har en formstigning som går rett i taket, og som bare blir der slik at jeg kan dunke på med trening ... Men realistisk sett tar det litt tid, og det går nok litt gradvis der kroppen tåler litt mer og litt mer. Vi får se. Det er vanskelig å spå. Jeg hadde trodd jeg skulle være ute av det ganske godt allerede, egentlig.

Frustrert og oppgitt

Før mandages pressemelding fra friidrettsforbundet var det ikke kjent at Filip Ingebrigtsen hadde fått første vaksinedose i mars.

I april, noen uker etterpå, uttalte Gjert Ingebrigtsen til VG at sønnene måtte avfinne seg med å reise til OL uten å være vaksinerte.

Gjert presiserer i dag at han mente fullvaksinerte.

– De var ikke ferdigvaksinerte noen av guttene. De hadde fått første vaksine. Fortsatt er det sånn at det ideelle er at man er ferdigvaksinerte i god tid før man skal inn i et OL, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Vi har ikke vært idrettsutøvere i den saken der. Vi er ikke idrettsutøvere når vi blir vaksinerte. Vi er helt alminnelige mennesker. Vi har stilt oss i den vanlige køen. Vi har ikke gått gjennom noe idrettssystem for å bli vaksinert, påpeker han.

Trenerpappaen bekrefter at samtlige er fullvaksinerte i dag.

Hverken Jakob eller Henrik har hatt lignende reaksjoner. Fortsatt er det altså uvisst når Filip kan komme tilbake til en normal hverdag.

– Det er ikke nok kunnskap der ute til å si noe fornuftig om det. Vi gjør alt vi kan for å samle kompetansepersonell rundt Filip for å finne ut hvordan vi skal håndtere den perioden som kommer nå fremover. Skal vi holde oss helt i ro? Skal vi gjøre noe aktivitet? Vi vet jo ingenting om noen ting, sier Gjert.

– Jeg er ikke så bekymret, men jeg er jo ganske frustrert og oppgitt. Jeg liker å tro at jeg holder på med toppidrett, men det jeg har holdt på med det siste året, minner ikke litt om det engang. Hvis det er noe vi vet, så er det at du må trene ganske mye og bra over tid for å bli god. Og det har jeg ikke gjort på en stund, så det er ikke sånn her jeg kan holde på, sier Filip Ingebrigtsen.