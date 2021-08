Filip Ingebrigtsen åpner opp om mislykket risikoopplegg til OL

– Vi har vært både irritert og lei oss. Men det du har gjort får du ikke gjort noe med. Det er bare å prøve og gjøre ting bedre og annerledes, forteller Gjert Ingebrigtsen.

Han snakker om planen som skulle gjøre Filip Ingebrigtsen klar for både finale og medalje i OL – til tross for en vår og sommer som var så trøblete med ukjent sykdom at han nesten ga opp Tokyo-lekene. Men planen lyktes ikke, og han røk ut i forsøket på 1500 meter.

– Før Bislett og Monaco i starten av juli så prøvde jeg å komme tilbake i normal trening. Jeg hadde ingen hardøkter eller spesielle fartsøkter, og det funket ganske bra, men da jeg kom opp på det nivået der, så prøvde vi å kjøre litt mer konkurransefart og spisse inn mot OL, og det tålte ikke kroppen, forteller han.

TUNGT OL: Filip Ingebrigtsen ble nummer ti i 1500-meterforsøket og løp inn til tiden 3.38,02. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg ble egentlig bare i dårligere og dårligere form etter hver økt. Veldig unormalt og det er vanskelig å trene når kroppen ikke responderer normalt, fortsetter Filip Ingebrigtsen.

– Irriterer ham nok litt

– Det risikoopplegget funket ikke, så vi går tilbake til et opplegg der det er et helt annet type treningsopplegg for ham. Som han responderer betydelig bedre på, bekrefter trenerfaren.

For 28-åringen var tilbake på startstreken under Diamond League-stevnet i Eugene lørdag, og følte seg langt bedre enn for drøye to uker siden. Han ble nummer åtte med 3.52,97, drøye fem sekunder bak suverene Jakob Ingebrigtsen.

– Sesongen er ikke helt over og dette ble liksom første testen. Det er ikke lenge siden jeg sprang helt ræva i OL, og det er ikke noe å juble for i dag med tanke på tid og plassering, men jeg kjenner at kroppen er på en helt annen plass. Det er mye bedre respons og det er gøy å kjenne, sier han.

SMILER IGJEN: Både Filip og Jakob Ingebrigtsen var i godt humør etter løpet i USA. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Han hadde ikke selvtillit nok til å gjøre de rette tingene og det irriterer ham nok litt i ettertid, men på den andre siden så må han ta med seg den positive opplevelsen han får, mener Gjert Ingebrigtsen.

Har lært

– Er det noe dere skulle ønske dere hadde gjort annerledes?

– Definitivt. Men det blir en familiehemmelighet, enn så lenge, svarer trenerfaren.

Filip Ingebrigtsen bestemte seg ikke for om han faktisk skulle stille til start i det klassiske Prefontaine-løpet før like før avreise. OL-skuffelsen har han nå lagt bak seg.

– Vi har tatt lærdom av det, og prøvd å gå tilbake til det som funker. Vi skal gjøre det frem til jeg tåler å kjøre litt hardere. Om det skjer, vet vi ikke, men det kjennes mye bedre ut nå enn etter OL, forsikrer han.

– Jeg føler meg litt normal igjen, og det er deilig.