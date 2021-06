OL-sesongen ryker for Henrik Ingebrigtsen

Operasjonen gjør at han går glipp av OL i Tokyo, som arrangeres fra 23. juli til 8. august.

– I mellomtiden får jeg nøye meg med å heie på de norske utøverne fra sofaen, sier han i en uttalelse.

Ingebrigtsen ble operert ved et sykehus i Sveits onsdag, opplyser Friidrettsforbundet.

Kunne ventet til etter OL

De forteller videre at han kunne selv ha valgt å utsette operasjonen til høsten og dermed deltatt i årets OL,

– Men Henrik er ikke typen som kun vil delta. Han vil sloss om medaljer, skriver forbundet i pressemeldingen.

Vebjørn Rodal. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal påpeker at Henrik Ingebrigtsen selv uttalte at det var vondt å anstrenge seg for mye under Bislett.

Derfor er han heller ikke overrasket over valget.

– Det ligger i korta at hvis du løper enten 13.16 eller 13.10 så har du ingenting på en 5000-meter i OL å gjøre. Det er så mange gode der. Da er det enten å ryke i forsøket eller en tam finale, og det er ikke Henrik interessert i. Han har vært for god. Det er ikke noe å hente være middelmådig. Det har jeg stor forståelse for, sier Rodal til NRK.

– Vil ikke avskrive ham

Eksperten tror det blir en svært krevende oppgave for Ingebrigtsen å komme tilbake på sitt aller beste.

– Med alderen litt imot seg, har han et langt lerret å bleke. Det er skyhøyt nivå i verdenstoppen, og å komme tilbake sterkere noen gang etter en lengre rekonvalesens i den alderen, vil være imponerende. Men Henrik har imponert meg mange ganger før, så jeg skal ikke avskrive ham. Det er en voksen oppgave for en voksen mann, sier Rodal.

Operasjonen ble gjennomført etter at det på MR ble avdekket at festet til venstre hamstring var 80 prosent avrevet.

Den eldste av Ingebrigtsen-løpebrødrene brøt som kjent 5000-meteren i Firenze 10. juni med store smerter. Nå er det altså klart at han står overfor nok en lengre periode på sidelinjen.

Ifølge pressemeldingen står han nå overfor seks uker på krykker og deretter en lang opptreningsperiode.