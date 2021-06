– Jeg har nesten avskrevet ham, for ikke å skuffe meg selv. Går det så går det, og om ikke så får vi prøve en annen gang. Han har vært så langt ute i skogen at det har ikke vært sannsynlig at vi skulle klare å hente ham tilbake igjen denne sesongen, forteller Gjert Ingebrigtsen.

Han snakker om sin mellomste løpesønn. Filip Ingebrigtsen har nemlig ikke vært å se siden han røk ut i forsøket på 1500 meter i innendørs-EM i starten av mars. Sesongstarten har gang på gang blitt utsatt.

– Jeg har ventet ufrivillig, for kroppen har ikke vært på lag. Jeg har slitt i hele år med å trene normalt og ikke vært frisk, rett og slett. Formen har da blitt forskjøvet, som er bra med tanke på OL, men det er kjedelig ikke å få trent skikkelig, forteller han når NRK møter ham i Oslo dagen før Bislett Games.

– Sluttet å tenke på OL

I perioder kunne han bare trene annenhver dag, og etter hvert som kroppen tålte mer, økte han gradvis. Men kvalitetstreningen har uteblitt.

– Det har vært seigt. Den tyngste våren i min aktive karriere, erkjenner 28-åringen.

UT AV EM: Filip Ingebrigtsen klarte ikke ta seg videre til finalen på 1500 meter under EM innendørs i Polen i mars. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

Planer om konkurranser og sommeren egentlige høydepunkt ble lagt på is.

– Jeg sluttet å tenke på OL for veldig lenge siden. Målet fra dag til dag ble bare å kunne gjennomføre trening, for jeg visste at om kroppen ikke funket, var det ikke vits å tenke på OL. Jeg er så ærlig at jeg hadde ikke reist til Tokyo om jeg ikke er konkurransedyktig og da må jeg kunne gjennomføre trening på et høyt nivå over en viss tid, sier Filip Ingebrigtsen.

Men han ville heller ikke gi opp, og for rundt en måneds tid siden begynte kroppen å respondere.

– Fra det har jeg fått mer og mer tro, men det var langt ute i juni før OL var i tankene i det hele tatt.

– Hvor bekymret tror du Gjert har vært for deg?

– Han har nok vært ganske bekymret, men vi har vært veldig ærlige begge veier, at nivået treningsmessig og det jeg har gjort har vært så dårlig at noe er spinn-hakkende galt. Jeg tror han hadde vært mer bekymret om det jeg hadde gjort på trening hadde vært vanlig, og jeg hadde vært i dårlig form da. Det har bare vært frustrerende hele greia, innrømmer han.

– Han er idrettsutøver mot alle odds, og det har vi visst alltid. Vi må slutte å forvente at ting er forutsigbart, og jeg tar meg selv i å gjøre det, sier Gjert Ingebrigtsen.

BEKYMRET: Trenerfar Gjert Ingebrigtsen. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Vet ikke hvorfor

Hverken far eller sønn vet hva grunnen til sykdommen er, og utelukker pollen-problemer som tidligere har satt ham ut i vårperioder.

– Jeg har ikke funnet ut hvorfor, men den siste måneden har det løsnet, og jeg har kunnet trene tilnærmet det jeg vil. Da har jeg sett at kroppen har tålt mer og mer etter ukene som går, forklarer Filip Ingebrigtsen, som kom rett fra høydeopphold i Sveits onsdag ettermiddag.

– Denne gangen er jeg rimelig blottet for teorier. Han blir satt ut av ting som vanlige folk ikke reagerer på, så jeg har sluttet å spekulere denne gangen, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Jeg blir ikke helt klok på det, legger han til.

Tror på OL-form

Filip er den eneste av Ingebrigtsen-brødrene som stiller til start, etter at Jakob måtte trekke seg med halsbetennelse og storebror Henrik har fått sesongen spolert med en skade.

– Grunnen til at jeg løper 3000 meter nå er at ikke har trent noe annet enn grunntrening og mengde, og er ikke klar for farten og det som kreves for å springe fort på 1500. Så det er blitt valgt litt for meg, sier han.

SMILET PÅ PLASS: Filip Ingebrigtsen håper å få gode svar både nå og resten av sesongen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Han er allerede forhåndsuttatt til OL, der han etter planen løper 1500 meter sammen med lillebroren. Nå har han håp om å rekke og bli en medaljekandidat innen slutten av juli.

– Det tror jeg skal holde akkurat. Det er fortsatt en stund til og med den utviklingen jeg har hatt både med tanke på treningen jeg tåler og nivået, så tror jeg ikke jeg skal være langt vekk fra toppform i OL, og da er jeg konkurransedyktig i OL.