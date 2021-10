Friidrettsverden rystet – verdensrekordholder funnet knivstukket

Det kenyanske friidrettsforbundet sendte onsdag ettermiddag ut pressemeldingen om at Tirop på morgenen har funnet død i sitt hjem i Iten i Kenya.

– Da politiet kom inn i huset, fant de Tirop på sengen og det var en dam av blod på gulvet. De så at hun hadde blitt stukket i nakken, hvilket fikk oss til å tro at det var knivsår, og vi tror at det har forårsaket hennes død, sier politisjef Tom Makori ifølge The Guardian.

Tirop ble funnet etter å ha blitt meldt savnet av sin far, skriver avisen.

Politiet bekrefter at Tirops ektemann er mistenkt i saken.

– Hennes ektemann er fortsatt på frifot, og foreløpige undersøkelser forteller oss at han er en mistenkt ettersom vi ikke kan finne ham. Politiet prøver å finne ektemannen så han kan forklare hva som skjedde med Tirop, sier Makori.

BLANT VERDENS BESTE: Her feirer Agnes Tirop VM-bronsen på 10.000 meter i Doha for to år siden. Det skulle også bli hennes siste VM. Foto: IBRAHEEM AL OMARI / Reuters

– Mistet en juvel

Så sent som 12. september satte 25-åringen verdensrekord på 10 km gateløp i tyske Herzogenaurach med tiden 30.01. Ingen kvinne har løpt raskt i et felt uten mannlige deltakere.

Tirop ble verdensmester i terrengløp som 19-åring i 2015. Hun har VM-bronse på 10.000 meter både fra London i 2017 og Doha i 2019.

Under OL i Tokyo i sommer ble hun nummer fire på 5000 meter.

«Kenya har mistet en juvel som var en av de mest fremadstormende friidrettsgigantene på den internasjonale scene, takket være hennes iøynefallende prestasjoner på banen,» skriver det Kenyanske forbundet i sin pressemelding.

Utover ettermiddagen og kvelden har det kommet massive reaksjoner i friidrettsverden. Blant dem som uttrykker sin sorg, er presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA), Sebastian Coe.

– Fryktelig slag for hele friidrettsmiljøet

– Friidretten har mistet en av sine mest skinnende unge stjerner under de mest tragiske omstendigheter, fastslår Coe, som beskriver henne som en av de beste langdistanseløperne i verden de siste seks årene.

KONDOLERER: Sebastian Coe. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

– Dette er et fryktelig slag for hele friidrettsmiljøet, men sørlig for familien hennes, vennene hennes og det kenyanske forbundet. Jeg sender dem vår dypeste kondolanse, sier Coe.

Også presidenten i den stolte løpenasjonen, Uhuru Kenyatta, er svært lei seg over å høre om dødsfallet.

– Det er ytterst ulykkelig og veldig trist at vi har mistet en lovende idrettsutøver i en så ung alder. Det er enda mer smertefullt at Agnes, en kenyansk heltinne, mistet livet til kriminelle, egoistiske og feige personer, sier han.