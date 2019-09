– Jeg hadde vært veldig nærme flere ganger i år og jeg følte at jeg var god nok, forteller Tom Erling Kårbø.

Hans store mål for sesongen er VM i Doha, men for en uke siden så mesterskapet ut til å glippe. Etter gjentatte forsøk på å kvalifisere seg, manglet enda det siste lille for å klare kravet på 3000 meter hinder.

Gjert Ingebrigtsen ble redningen.

– Da han dukket opp her alene uten VM-krav i lommen, så er det håpløst. Da var det helt naturlig at jeg skulle hjelpe ham, forteller den profilerte friidrettstreneren.

MANGE JERN I ILDEN: Gjert Ingebrigtsen har sivil jobb i tillegg til å trene sønnene sine. Den siste uka har han også brukt tid og energi på å hjelpe Tom Erling Kårbø med å klare VM-kravet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Gøy at han bryr seg

Ingebrigtsen bruker mye tid på å trene sine tre sønner Jakob, Henrik og Filip, i tillegg til at han har en sivil jobb innen logistikk.

Derfor ble Kårbø positivt overrasket da Ingebrigtsen tilbød seg å hjelpe under treningsoppholdet i St. Moritz sist uke.

– Det var veldig kjekt. Han har god kontroll, så det gir jo en trygghet å få han til å sette opp opplegget inn mot løpene. Og så er det gøy at han bryr seg nok til å sette av tid til å hjelpe meg, forteller Kårbø.

LØPEFAMILIE: Familien Ingebrigtsen har vist at også europeere kan løpe fort på lang- og mellomdistanse. Foto: Lise Åserud

Fredag kveld innfridde han endelig og satte personlig rekord med tiden 8.27,67 i en konkurranse i spanske Andujar. Med dét klarte han også VM-kravet med god margin.

– Det var jo siste dag før fristen gikk ut, så det var i siste liten, men jeg var først og fremst lettet over å ha klart det.

Lovte å ta VM-kravet

Kårbø er utdannet lærer og har vært med familien Ingebrigtsen på flere treningsleirer der han har hjulpet yngstemann Jakob (18) med skolearbeidet. Han forteller at han trener ganske likt som dem, men bruker Nils Hetleflåt som trener hjemme i Stord.

Råd fra rutinerte og suksessrike Gjert Ingebrigtsen, kom likevel godt med på veien mot VM-kravet.

– Jeg har hjulpet både med det mentale og det fysiske. Jeg har gitt ham den hjelpen han trenger for å klare VM-kravet. På alle vis, sier 53-åringen.

Men han hadde ikke gjort det om han ikke hadde hatt tro på Kårbø.

– Jeg regnet med at han skulle klare VM-kravet, hvis ikke hadde jeg ikke giddet å hjelpe ham. Det var en forutsetning. Han måtte love meg at han skulle klare det, ellers gadd jeg ikke bruke tid på det, forteller Gjert.

Ble vraket sist VM

Akkurat nå er både familien Ingebrigtsen og Kårbø i St. Moritz og forbereder seg til VM i Doha som braker løs 27. september.

Der skal Jakob og Filip Ingebrigtsen løpe 1500 og 5000 meter, Henrik skal løpe 5000 meter og Kårbø 3000 meter hinder. Gjert vet ikke om han kommer til å hjelpe Kårbø inn mot- og under VM ettersom han tross alt har tre egne utøvere å tenke på.

– Men vi får nå se, sier han.

GA ALT: Tom Erling Kårbø er klar for sitt første VM, men deltok i EM i fjor. Da løp han godt, og tok seg til finalen. Foto: Fredrik Hagen

Ingebrigtsen-brødrene er medaljekandidater i VM, mens Kårbø sier han blir fornøyd om han klarer å ta seg til en finale. Bare det å få delta i et VM er stort for 30-åringen, som sist VM ble nektet å dra. Da fikk han invitasjon til å delta, men hadde ikke klart VM-kravet.

Det var ikke godt nok for Norges Friidrettsforbund som avslo invitasjonen «ut fra en totalvurdering, og med bakgrunn i NFIFs krav- og kriteriesett».

– Jeg bestemte meg for at jeg skulle trene hardere og bli så god at neste gang så skulle jeg ikke være avhengig av å få invitasjon for å bli med. Og det klarte jeg jo i siste liten, forteller Kårbø.