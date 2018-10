Det kommer frem i Gjert Ingebrigtsens bok «Å oppdra en verdensmester», skrevet i samarbeid med Frode Saugestad.

Der forteller Ingebrigtsen blant annet om satsingen og treningsfilosofien til Team Ingebrigtsen, men i kapittelet om Henrik blir faren og treneren mer personlig. Her forteller han at han taklet nyheten om at sønnen skulle bli far dårlig.

– Er du helt idiot, eller? sa jeg.

– Har du tenkt å ødelegge alt vi har bygd opp med å få en unge mitt oppi satsingen, var Gjert Ingebrigtsens umiddelbare reaksjon.

«Jeg husker jeg ringte og fortalte Tone (kona, red.anm.) om utbruddet, og innrømmet at jeg kanskje ikke hadde valgt de riktige ordene. Som far var jeg kjempeglad for å skulle bli bestefar igjen. Men som trener mente jeg at det var alt annet enn en god og fornuftig beslutning», står det i boken.

Henrik og kona Liva Eie Børkja ble foreldre for første gang 2. juledag 2016.

NY BOK: Gjert Ingebrigtsen har skrevet bok om suksessen til Team Ingebrigtsen.

– Mye ble ødelagt

I ettertid frykter Gjert Ingebrigtsen at reaksjonen kan ha ødelagt noe av forholdet mellom far og sønn.

«Min reaksjon var helt klart feil. Det såret Henrik noe voldsomt. Det er jeg lei meg for. I kjølvannet av den episoden ble mange ting ødelagt. Jeg er redd det i alle fall for Henriks del har skapt så store sår at det ikke er sikkert at de noen gang kan heles, at vi noen gang kan bli nære og fortrolige som far og sønn».

Forholdet mellom «Gjert» og sønnene var også et tema hos «Lindmo» tidligere i høst.

– De siste årene har han nok hatt større meritter som trener enn som far, men det er en kort periode nå vi kan satse på toppidrett. Det kommer mange år etterpå hvor vi kan pleie far-sønn-forholdet. Sår kan leges over tid, men akkurat nå er det om å gjøre å bli best til å løpe, sa Henrik Ingebrigtsen da.

BESØKTE LINDMO: Familien Ingebrigtsen snakket om forholdet seg imellom da de gjestet «Lindmo» tidligere i høst.

Bekymret for «fiffige innfall»

I boken forteller Gjert Ingebrigtsen videre om sin bekymring for at familielivet kan gå på bekostning av treningen.

«Det som er min største fortvilelse, er å se hvordan han på mange måter kaster bort et vanvittig stort talent. Henrik har nemlig så mange fiffige innfall at jeg blir helt sprø».

«I perioder klarer ikke Henrik å gjøre alle de riktige tingene når han er hjemme. Det er kjempefint at han kan være hjemme med familien sin, men da må han sørge for å få nok hvile. Av og til stusser jeg over at han ikke lever i tråd med målene han setter seg», skriver han.

Henrik Ingebrigtsen har ikke besvart NRKs henvendelse onsdag.