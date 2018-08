– En trener som er nådeløs og samtidig far, er kanskje ikke en god kombinasjon

– Gjert, han er … en veldig brutal type, sier Jakob Ingebrigtsen når han får spørsmål om å beskrive sin far.

Gjert Ingebrigtsen er, med sine rappe kommentarer, strenge beskjeder og lidenskapelige tilstedeværelse, blitt omtrent like kjent som sine tre løpende sønner. Mange har lagt merke til den spesielle dynamikken i familien.

Før EM-finalen på 1500 meter fredag kveld, hvor alle tre skal løpe, forteller sønnene nå hvordan det er å ha 52-åringen som både trener og far.

– Han jobber veldig hardt for å få oss til å legge ned arbeidet som skal til. Han legger veldig godt til rette for at vi skal lykkes, og han, sammen med oss, har funnet en bra plan som funker til nå, så han er nådeløs for å nå de målene vi har satt oss, sier Jakob.

– Hvordan er det å ha en nådeløs trener som også er din far?

– En trener som er nådeløs og samtidig en far, er kanskje ikke en veldig god kombinasjon. Men vi får det til å funke, selv om det er fordeler og ulemper med det. Rent sportslig er det ofte bra, og det kommer gode diskusjoner fra det, og som regel gode resultater også, sier Jakob.

EM-finalen starter kl. 21.50 og vises på NRK1 og NRK.no. Få fullt program her

17-åringen er smått sensasjonelt allerede så god at mange mener han kan vinne når han fredag løper sin første finale i et seniormesterskap på 1500 meter. Mye takket være farens treningsregime.

Jakob, Filip, Henrik og lillesøster Ingrid satser alle på løping, og får god støtte av mamma Tone og pappa Gjert. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Veldig engasjert

Gjert Ingebrigtsen er i stor grad selvlært, og begynte å lese seg opp og finne gode rådgivere på løpetrening da han skjønte at de eldste barna, spesielt Henrik, hadde et talent litt utenom det vanlige.

I dag er det liten tvil om at han fant en god oppskrift.

– Hva legger du i at han er nådeløs?

– Ja, vi kan enkelt og greit si at han ikke bryr seg om så mye annet enn det sportslige når det kommer til oss. Vi lever som toppidrettsutøvere 24/7, og da må vi gjøre alt som skal til for å bli best uansett hva det er, og det er han veldig obs på, forklarer Jakob.

Henrik Ingebrigtsen er tilbake for fullt etter en lengre skadeperiode, og er spent på hvor han står når han skal løpe mot de aller beste i EM-finalen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Storebror Henrik humrer når han får høre lillebrorens beskrivelse av faren.

– Ja, jeg er enig i det. Han er brutalt ærlig og vil ha kompromissløs satsing for å være best. Han er veldig på. Veldig engasjert. Og han snakker rett fra levra. Det er vel Gjert oppsummert, sier 28-åringen.

For det bør nok ikke misforstås når sønnene beskriver faren som brutal og nådeløs. Det er noe de selv ønsker at han skal være.

– Gjert på godt og vondt

Gjennom dokumentar-serien «Team Ingebrigtsen» har publikum fått et innblikk i hvordan familien jobber og lever sammen.

Det har etter hvert blitt mange sekvenser hvor seerne har fått se hvordan trener-pappaen ønsker disiplin - og forklart at det gjør han fordi sønnene selv ønsker at han skal hjelpe dem til å bli best mulig.

Farens engasjement har gjort ham til en populær figur, og dette engasjementet har vært synlig også under EM i Berlin:

Gjert Ingebrigtsen var lidenskapelig til stede på tribunen da sønnene løp semifinale. Du trenger javascript for å se video. Gjert Ingebrigtsen var lidenskapelig til stede på tribunen da sønnene løp semifinale.

– Gjert som trener er veldig systematisk, og han analyserer alt. Av og til kan de analysene føre til litt feil konklusjon, men stort sett har de analysene og det arbeidet han har gjort gjennom mange år før til at vi nå har profesjonaliteten vi har, sier Filip Ingebrigtsen.

Familiens 25-åring er storfavoritt på 1500 meter i EM. Han takker sin far for hvordan han nå har nådd verdenstoppen, etter at de tidlige årene av karrieren ble preget av skader og sykdom.

– Jakob kaller ham brutal?

Filip Ingebrigtsen falt og slo seg under semifinalen, men hadde likevel ikke særlig problemer med å ta seg til EM-finalen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Ja, men det er mange andre egenskaper han har også. Han er Gjert på godt og vondt. Han har mye som andre trenere bare kunne drømt om, sier den regjerende europamesteren, og understreker:

– Gjert har vært alfa omega for min suksess på friidrettsbanen. Helt klart.

– Uenige HELE tiden

At Gjert Ingebrigtsen snakker fra levra, fikk man et eksempel på senest etter semifinalen på 1500 meter i EM. Da var faren såpass misfornøyd med måten Filip jublet for finaleplass, at han etterpå varslet alvorsprat. Han fryktet sønnene kunne komme til å bli oppfattet som cocky.

Også på hjemmebane er det ofte uenigheter, kan Henrik Ingebrigtsen avsløre.

– Vi er uenige nesten hele tiden. Om livsstilsting er vi uenige HELE tiden. Om sportslige ting er det kanskje femti prosent av tiden, sier han lattermildt.

Til vanlig jobber Gjert Ingebrigtsen som sjef for logistikk i et selskap, men hverdagen handler vel så mye om å organisere logistikken rundt sønnene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal sier det bare er å la seg imponere av hvordan Ingebrigtsen sjonglerer rollene som far og trener.

– Det er krevende. Vi ser settinger hvor foreldre trener barna sine og det ikke fungerer i det hele. Det er en balansegang, og han må jo gi dem egentid der de får være seg selv, være privatpersoner med kjærester og venner. Men det er her jeg tror den logistikk- og strukturhjernen til Gjert kommer inn, sier Rodal, og sikter til Ingebrigtsens sivilie jobb som sjef for logistikkplanlegging hos Ahlsell Norge.

Brutalitet og nådeløshet er normalt negativt ladede ord, men ikke i denne sammenhengen, mener Rodal.

– Jeg kjenner mange toppidrettsutøvere, og blant de aller, aller beste er det én ting som går igjen, og det er struktur. Det er alfa omega å jobbe etter en god plan. Og å legge til rette for den planen, er det Gjert er så god på, tror jeg, sier Rodal, som selv ble olympisk mester på 800 meter.

– Så brutaliteten og nådeløsheten her er gjort med kjærlighet?

– Helt klart, sier Rodal.