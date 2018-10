Ingebrigtsen: – Dei er så gode at eg blir skremd

– Det spesielle no er at vi er tre som er skadefrie og i god form, seier Henrik.

Alle tre – Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen – er gjester hos Lindmo fredag. Det er også mor og far Tone og Gjert.

1. oktober starta dei treninga og oppkøyringa framfor VM-sesongen. Og det har starta meir enn lovande.

STERK TRIO: Henrik, Jakob og Filip Ingebrigtsen verkar enormt sterke allereie eit år før VM i Qatar Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

– Vi er allereie no gode nok til å springe veldig fort. Likevel har vi eit år med trening før vi skal til VM. Derfor er vi positive til forma vi kan ha om eit år, seier Henrik Ingebrigtsen og får applaus frå publikum.

– Vanvittig høgt nivå

Det betyr ikkje så reint lite. For alle tre brørne kan vise til EM-gull på 1500 meter – Henrik i 2014, Filip i 2016 og Jakob i år. I Berlin-EM i sommar tok Jakob i tillegg gull på 5000 meter, der Henrik tok sølvet.

Gjert er både pappa og trenar – ei rolle han vedgår er svært krevjande.

Han legg ikkje skjul på at han er imponert over det sønene har vist dei to siste vekene.

– Alt no er nivået deira så vanvittig høgt at eg nesten blir skremd, seier Gjert.

– Det er fordi forventningspresset er tilsvarande høgt. Min jobb blir å halde dei igjen. Det er ein luksussituasjon, seier han.

Krevjande dobbelrolle

Gjert Ingebrigtsen vedgår også at balansen mellom å vere far og trenar ofte er vanskeleg.

– Det er tøft. Du går ut og inn av rolla fleire gonger om dagen. Det er ein ekstremt vanskeleg balansegang, og eg greier ikkje det heilt og fullt. Derfor kan eg no bli eit gnagsår i periodar når vi er på treningsleir.

– Heldigvis har eg ein normal jobb der eg kan koble ut hovudet, og treng ikkje vere på dei 24 timar i døgnet. Då får dei også fri frå både pappa Gjert og trenar Gjert i lange periodar. Det trur eg er greitt for alle, seier den sjølvlærde suksesstrenaren frå Sandnes.

Han vedgår at han ofte er livredd for at pappaen skal forsvinne i toppidretssatsinga, og at sønene etter karrieren ikkje vil sjå han på mange år.

Har du sett NRK-serien Team Ingebrigtsen? Vi har akkurat lagt ut sesong to av serien, og den kan du se her.

Røyner på

– Far-son-forholdet er trass alt det mest verdfulle, seier han.

Henrik vedgår at det har vore kampar og ord som røyner på.

– Dei siste åra har han nok hatt større merittar som trenar enn som far. Men det er ein kort periode no vi kan satse på toppidrett. Så kjem det mange år etterpå der vi kan pleie far-son-forholdet.

– Sår kan legast over tid, men akkurat no er det om å gjere å bli best mogeleg til å springe.