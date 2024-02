Gjert Ingebrigtsen dukket opp i VM uten akkreditering: – Klart det ikke er optimalt

– Det er klart det ikke er optimalt sånn som ting er, sier Nordås under torsdagens pressetreff i den skotske VM-byen.

– Vi gjør det beste ut av det, men det er klart det ikke er optimalt på noe slags vis. Men det er sånn det er, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK og andre medier.

Fredag starter mesterskapet for Nordås, som, men han må nok en gang gjøre det uten trener Gjert Ingebrigtsen i tett på under konkurranser.

Det er bestemt at Ingebrigtsen ikke får akkreditering til mesterskapet eller EM av Norges Friidrettsforbund i fjor høst, som følge av politietterforskningen av konflikten i Ingebrigtsen-familien. Dermed slipper han ikke inn på oppvarmingsområdet og kan ikke være tett på utøveren inn mot løpene.

På utøverhotellet til den norske troppen dukket likevel den profilerte treren opp, da Nordås skulle møte pressen. Det skjer ti dager etter at det ble kjent at politiet har siktet Gjerg Ingebrigtsen er siktet for et tilfelle av kroppskrenkelse.

PÅ PLASS: Gjert Ingebrigtsen sto ved dørinngangen mens Narve Gilje Nordås ble intervjuet av pressen. Foto: NTB

Selv om Nordås er klar på at det ikke er optimalt uten en akkreditert trener, tror han likevel det kan bli ny VM-suksess. Han anser seg som medaljekandidat på 1500 meter, dersom han tar seg forbi første hinder.

– Jeg føler at resultatet som kom ut av det var bra, og det er planen nå også. Rett og slett spille så godt med de kortene du har fått utdelt, sier Nordås.

Det du må vite om 1500 meter i VM innendørs Ekspander/minimer faktaboks 1500 meter innledes med NRK-sendte forsøksheat fredag 21.10. Narve Gilje Nordås løper 21.19. De første tre løperne fra hvert heat går til finale. Finalen løpes søndag, klokken 22.10. Heat 1: Samuel Pihlström, Sverige

Samuel Tefera, Etiopia

Alex Macuácua, Mosambik

Adam Fogg, Storbritannia

Yervand Mkrtchyan, Armenia

Kristian Uldbjerg Hansen, Danmark

Cole Hocker, USA

Andrew Boniphace Rhobi, Tanzania Heat 2: Hicham Akankam, Marokko

Narve Gilje Nordås, Norge

Ryan Mphalele, Sør-Afrika

Adel Mechall, Spania

Nursultan Keneshbekov, Kirgistan

Fili Sasinek, Tsjekkia

Fayez Abdullah Al-Subaie, Saudi-Arabia Heat 3: Mario García, Spania

Kieran Lumb, Canada

Tshepo Tshite, Sør-Afrika

Rob Napolitano, Puerto Rico

Biniam Mehary, Etiopia

Eduardo Herrera, Mexico

Isaac Nader, Portugal Heat 4: Callum Elson, Storbritannia

Thomas Vanoppen, Belgia

Geordie Beamish, New Zealand

Vincent Kibet Keter, Kenya

Charles Philibert-Thiboutot, Canada

Hobbs Kessler, USA

Elzan Bibic, Serbia

Mellomdistanseløperen fikk også spørsmål om hvordan han opplever at hans egen behov blir ivaretatt av forbundet.

– Nå er jeg her og står med startnummer på brystet i morgen. Det er det viktigste for meg og de rammene er i hvert fall tilrettelagt. Noe mer enn det kan jeg ikke egentlig be om. Så lenge det er mesterskap, jeg kan gå fritt rundt og stille på startstreken når jeg skal det så er det sånn det er. Det er det viktigste jeg gjør nå, sier Nordås.

– Men du har vel bedt om få Gjert akkreditert som din trener?

– Ja, det er klart jeg har ytra et ønske om det. Det har jeg selvfølgelig gjort i alle mesterskap.

VM-KLARE: Gjert Ingebrigtsen (til venstre) og Narve Gilje Nordås under torsdagens pressetreff. Foto: NTB

Han omtaler viktigheten av å ha treneren som veldig viktig. Da slipper han å bruke unødvendige krefter utenfor konkurransnee.

Gjert Ingebrigtsen er samstemt med Nordås. Han mener det viktigste er å komme gjennom «klabb og babb-greiene», altså forsøket, og kvalifisere seg til finalen.

– Men vi er her først og fremst for å få konkurransetrening inn mot EM og spesielt OL, sier Gjert Ingebrigtsen og fortsetter:

– I hans forrige OL manglet det konkurransetrening. Så det er viktig å være med her, forhåpentligvis få to løp med nummer på brystet, og få kjenne litt på nervøsitet, adrenalin og de tingene der. Det er veldig viktig.

PS! Narve Gilje Nordås innleder VM med forsøk på 1500 meter på NRK 1, fredag klokka 21.10. Kort tid senere er det semifinaler på 400 meter med mulighet for norsk deltagelse om Henriette Jæger og Karsten Warholm tar seg videre fra forsøket.