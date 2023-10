Friidrettsforbundet: Gjert Ingebrigtsen nektes akkreditering til VM og EM

Det skapte uro da friidrettstreneren ikke fikk akkreditering til årets VM i Budapest. Gjert Ingebrigtsen er trener for Narve Gilje Nordås, som tok VM-bronse på 1500 meter.

«NFIF's mål er å sørge for best mulige forutsetninger for alle våre representasjonsutøvere. For at dette spørsmålet ikke skal være et stadig tilbakevendende tema i neste sesong går vi ut med vår beslutning for å gi forutsigbarhet til vårt idrettslige støtteapparat i planlegging og gjennomføring av mesterskap som skal ivareta alle utøvere», står det i pressemeldingen.

VM innendørs går i Glasgow fra 1. til 3. mars, mens EM avholdes 7. til 12. juni i Roma.

«Gjert Ingebrigtsen er informert om beslutningen og årsakene til at den er fattet. Sentralt i begrunnelsen ligger trygge rammer med utøvere i sentrum. Noe vi vurderer ikke er mulig slik situasjonen har vært over tid og er mellom Gjert og brødrene Ingebrigtsen», lyder det videre fra NFIF.

Friidrettsforbundet skriver også at dette også vil være deres innstilling til OL i Paris, men at Olympiatoppen fatter det endelige uttaket.

I et intervju med NRK nylig sa Nordås at han ønsket endringer.

– Jeg håper at folk kan reise rundt på stevner og mesterskap å bo under samme tak uten at det er så ubehagelig og anspent, sånn at du nærmest ikke kan være på samme arena engang, sier Nordås, og fortsetter:

– At folk får med seg trenerne sine og at folk ikke henger seg opp i hva andre utøvere har med seg av støtteapparat og personell og legger seg opp i det når en har nok med seg selv. Litt sånn type oppgjør.

Nordås har ikke besvart NRKs henvendelse torsdag.