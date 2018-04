Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi er heldige som får med oss poeng. Brann fortjener poeng, men det er surt når de utlikner så seint, sier Godsets trener Tor Ole Skullerud til Max.

– Vi skal klare å holde på ledelsen, men gjør det ikke, sier han.

Det gjenstod 12 minutter da det skjedde: Bismarc Acosta hadde ført ballen et stykke og var helt upresset da han spilte tilbake mot egen keeper. Eller der han trodde keeper stod.

Problemet var at keeper stod langt til side for målet, og tilbakespillet hadde kurs rett mot buret.

Keeper Samuel Sahin-Radlinger løp febrilsk etter ballen, men han rakk den ikke og havnet selv i nettet sammen med ballen. Dermed 1-0 til Strømsgodset, som ikke hadde hatt et eneste skudd på mål.

– Det er sånt som ikke skal skje, men som av og til skjer likevel, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til NRK. Han beskriver situasjonen som bisarr.

Brann best

Det var hardt å svelge for et Brann-lag som hadde vært best til da. De dominerte stort i første omgang, og kontrollerte det meste også i den andre.

Men det var ikke avgjort. Brann satte inn Azar Karadas i de siste minuttene. Han fikk sjansen da tre minutter gjenstod, skjøt hardt, og Kristoffer Barmen styrte den inn.

Brann var det klart beste laget før pause. De røde dominerte tidvis og spilte seg fram til en rekke cornere, men kom ikke til veldig mange store sjanser. Derimot var hjemmelaget farlig frampå med sin første og eneste mulighet før pause.

Strømsgodsets første ordentlige sjanse kom etter 41 minutter. Lars Vilsvik fant en umarkert Marcus Pedersen inne i feltet, men headingen hans gikk like utenfor fra rundt fem meters hold.

Offensive forfall for Godset

Strømsgodset måtte klare seg uten to tunge, offensive forfall. Eirik Ulland Andersen er lyskeoperert og ikke aktuell på et par uker, og sykdom gjorde at heller ikke Bassel Jradi kunne spille. De to ble erstattet av Henning Hauger og Mostafa Abdellaoue.

Brann har ikke glitret så ofte i Drammen. Før mandagens kamp på Marienlyst hadde de en seier, to uavgjorte og seks tap på de ni siste forsøkene.

– Vi skulle hatt tre poeng i dag, men når utlikningen kommer så seint, får vi være glad for ett, sier Branns målscorer Kristoffer Barmen.

Trener Lars Arne Nilsen er samd.

– Vi skulle gjort mer ut av dødballene i første omgang. Der er vi vanligvis gode, sier han. – Men vi var ikkje «gale» nok i boksen i dag.