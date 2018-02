Gamletreneren: – Ingen kunne si at Krüger skulle bli olympisk mester

Krüger har hatt et eventyr-OL hittil med gull og sølv på de to første distansene. Fra før har han to pallplasseringer i verdenscupen, men at OL skulle bli såpass fruktbart hadde de færreste spådd.

– Han er alltid best når det gjelder. Det har han alltid vært. Han har den X-faktoren som Northug mente han ikke hadde. Han hever seg når han får press, sier Stadheim.

Han er nå trener for det britiske langrennslandslaget, men har fulgt Krüger gjennom store deler av karrieren. Han tok over ansvaret i Lyn da Krüger var 14 år, og fulgte OL-kometen fram til i fjor.

TRENER: Hans Kristian Stadheim løfter Simen Hegstad Krüger. Foto: PRIVAT

– Sier litt om hvor dårlig han var

Styreleder i Lyn Ski, Geir Moe, er stolt over det Krüger har levert i de sørkoreanske skoger.

– Simen er en klassisk Lyn-gutt som kom inn i klubben som åtte-niåring, og som har vært med i klubbregimet hele veien, sier han.

Men det så ikke ut til å bli sånn for noen år siden. I Stadheims første sesong som Lyn-trener gikk Krüger inn til 185. plass i Hovedlandsrennet.

– Da han var 15 år var det ingen som kunne si at Simen skulle bli olympisk mester, sier han.

Han ble for eksempel knust av Sondre Turvoll Fossli, som nå er på sprintlandslaget.

– Sondre var 20 sekunder foran Krüger i en løype som tok et og et halvt minutt. Det sier jo litt om hvor dårlig han var.

Men det ble bedre allerede sesong etter.

– Han var sent utviklet. Det løsnet voldsomt for han den sesongen. Han hadde flere gode plasseringer, sier Stadheim, og trekker frem ett renn:

– Jeg husker spesielt godt første rennet han var topp ti. Han hadde han håp om å bli topp 30, så ble han nummer seks. Det var veldig stort for han, og jeg vet at Simen også husker det rennet.

Steg for steg

Etter hvert begynte Lyn-treneren å danne seg et bilde som kjennetegner en mester: Krüger hevet seg alltid i store renn.

Men der Klæbo slo igjennom som en kule i fjor, har Krüger tatt steg for steg opp til verdenseliten. I 2015 tok han sølv i U23-VM på 15 kilometer fri teknikk. Året etter tok han gull. I 2016 tok han sin første topp-ti-plassering i verdenscupen. Første verdenscupseier kom i desember 2017.

Nå år han olympisk mester.

– Jeg tror ikke han skjønner selv hvor stor den prestasjonen han har levert er. Det synker nok ikke inn før etter OL, sier Stadheim.