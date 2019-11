Frykter EU-forslag: – Kan være kroken på døra for skiskyting

– Det er jo krise. Blir det laserskyting da? utbryter Marte Olsbu Røiseland.

Siden i fjor har det vært kjent at EU ønsker overordnet blyforbud i ammunisjon, noe jegere har fortvilet over, men først nylig ble skiskyttermiljøet klar over at dette også vil kunneramme dem.

Det fordi forslaget, som Europakommisjonen har bedt det europeiske kjemikaliebyrået ECHA utforme og se nærmere på, også gjelder et forbud mot det miljøfarlige stoffet i utendørsidrett.

– Da må jeg vel slutte med skiskyting da, og det har jeg ikke lyst til, sier Tiril Eckhoff.

Har ikke andre patroner

For kulene til skiskytterne er nemlig laget av bly, og det finnes ingen gode alternativer til patronene som brukes i dag.

– Så da vil det faktisk være kroken på døra for skiskytingsporten slik vi kjenner den, sier kommunikasjonsdirektør i forsvarskonsernet Nammo, Endre Lunde.

Det norske selskapet produserer og leverer ammunisjon til et flertall av skiskytterne på verdensbasis. De har forsøkt å lage andre tilsvarende gode patroner, men et foreslått metall som kobber tåler for eksempel ikke skiskyttergeværene.

BEKYMRET: Endre Lunde er kommunikasjonsdirektør i Nammo. Et selskap som hovedsakelig leverer ammunisjon til forsvaret, men også til kommersielle formål som skiskyting. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

– Det er veldig lite som faktisk kan brukes. Vi har sett på noen veldig eksotiske blandinger av blant annet plast og andre metaller, men det er ikke realistisk per i dag og det vil ta lang tid før det er klart, forklarer Lunde, og legger til at kostnaden også vil bli høyere.

Ser på løsninger

Også i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) er de bekymret over forslaget, som og innbefatter annen skyttersport i tillegg til jakt og fiske i Europa.

– Vi ser alvorlig på det selvfølgelig. For våpenet er en viktig del av sporten vår, og vi har per i dag ikke noe alternativ til skyting, sier styremedlem i IBU, Tore Bøygard.

Ifølge ECHA havner hele 14.000 tonn bly i miljøet hvert år, og i tillegg brukes mellom 10 og 20.000 tonn bly til sportsskyting årlig. Likevel mener Nammo EU-kommisjonens ønske er urettferdig.

– Det sammenlignes med ammunisjonsbruk som ender opp utendørs i naturen, mens i skiskyting samles jo alt opp. Vi mener det er veldig urimelig, slår Lunde fast.

På Sjusjøen får NRK bekreftet at de samler opp hele ni tonn bly i året fra kulene som treffer metallplatene, men noe av blyet og blystøvet blir likevel liggende på bakken. Og det er kun papp-platene som har en oppsamler bak.

– Det har vært forsket en del på hvordan man kan fange opp blyet slik at det ikke forsvinner ut i skogen i Norge, blant annet i Meråker. Der kvitter man seg med 98 prosent av blyet. Det tar vi med oss internasjonalt, for det kan være en mulighet. Hvordan man bygger og konstruerer anlegg i fremtiden kan få mye å si, mener Bøygard.

MULIGHET: Styremedlem i IBU, Tore Bøygard, viser frem en oppsamler for kuler som brukes bak papp-platene skiskytterne bruker på innskyting. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Laserskiskyting?

– Kan laserskyting være et alternativ?

– Per i dag så ser jeg ikke for meg at laser blir en del av IBU- og verdenscup. Men vi må også ta miljøspørsmål på høyeste alvor, og dette med laser er viktig med tanke på utvikling, svarer Bøygard.

– Vi har prøvd det uten at det har vært en kjempesuksess, for hvis det snør så fungerer ikke laserstrålen, men det kan være et alternativ for i hvert fall by-arrangementer. Uansett så vil det bli noe helt annet, sier NRK-ekspert Ola Lunde.

KAN BLI ENDRET: Marte Olsbu Røiseland under sesongåpningen på Sjusjøen. Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

– Skiskyting er ikke like spennende med laser. Da går man glipp av spenningen med at det er utendørs, og en del av sjarmen med skiskyting er at man skyter med ekte kuler, forteller Marte Olsbu Røiseland.

Vil påvirke

Endre Lunde i Nammo forteller at de er varslet om at regelendringen kan komme allerede fra 2022, og ECHA har bedt om begrunnelser og bevis til utredningen sin innen desember.

– Jeg tror ikke denne utredningen er ment å ramme skiskyting, så jeg håper utredningen viser at det ikke er behov for et forbud her, mener Endre Lunde.

Det jobbes nå derfor hardt for å få hindre et totalforbud før det er for sent.

– Vi kan ikke sitte her med skjegget i postkassa, påpeker Røiseland.

– Det er viktig at vi roper varsko, og vi er allerede på og følger dette opp. Jeg håper det ligger noen dispensasjonsmuligheter mot at man gjør noe med anleggene i skiskyting, sier Bøygard.