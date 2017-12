Frykter dopingprøver skal tukles med: – Vi er redde for å dra til Russland

– Jeg har stått opp mot doping og snakket mye om det, blant annet på sosiale medier. Det skal sies at jeg føler med mange av russerne, men statsstøttet doping kan ikke forbigås i stillhet. Men nå føler jeg at det ikke er trygt å skulle dra til Russland, for jeg har fått trusler på nettet på grunn av ting jeg har sagt, sier Rosanna Crawford.

NRK møter den canadiske skiskytteren på trening like etter at det ble det klart at Canadas landslag boikotter den kommende verdenscupen i Russland.

Det var de kanadiske utøverne selv som tok til ordet for en boikott av Russland, forteller hun.

– Ville ødelagt karrieren

På den ene siden håper de avgjørelsen kan legge press på IBU, som de mener ikke har gjort nok i forbindelse med dopingsakene mot landet. På den andre siden frykter de også altså at det kan være utrygt for dem å konkurrere i Russland.

Den frykten forteller også lagvenninnen Julia Ransom om.

– Vi er redde for prøvene våre. Det har kommet trusler om at noen vil gjøre ting med dem. Vi blir også usikre av at det russiske antidopingbyrået ikke er godkjent av det internasjonale antidopingbyrået ennå. Det ville ødelagt ryktet og hele karrierene våre dersom noen gjorde noe med prøvene våre, sier Ransom.

– Hva slags trusler har dere fått?

– Det er folk som sier at de ikke kan vente til jeg kommer til Russland, «vi får se hva som skjer med deg da», og hva som skjer hvis du avlegger en prøve i Russland. Slik ting. Jeg og Jula tar en risiko ved å snakke om dette, og ved å stille opp på TV for dere, forteller Crawford.

Hun peker på at noe av det samme skjedde da Gabriela Koukalová uttalte seg om dopingsaken. I ettertid ble hun grovt hetset på nett.

Ransom og Crawford sier de kommer til å fortsette å snakke om dopingsaken, til tross for truslene de har mottatt.

Åpent brev

Canadas landslagstrener, Roddy Ward, sier han forstår utøvernes frykt.

– Det er veldig synd. Hele scenarioet er synd for alle utøvere, de russiske også. Det vi har sett fra IBU og IOC er at straffen går veldig mot utøverne, men jeg mener det er vel så mye det russiske forbundet og regjeringen som burde få det. Jeg føler ikke det som har skjedd til nå har ført til rettferdighet, sier han.

Det er i et åpent brev til skiskytterpresidenten at det canadiske forbundet gjør det klart at de boikotter rennene i Russland. Her er et utdrag fra brevet:

«Avgjørelsen om å legge store arrangementer til Russland strider med IOC sin beslutning om å utestenge Russland fra OL i Pyeongchang. Det er foreløpig heller ikke tilstrekkelige tillit til det russiske antidopingarbeidet, siden RUSADAs arbeid fortsatt ikke er godkjent av WADA.»

Russland har avvist alle anklager om at de har drevet statsstøttet doping.