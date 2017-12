– Det er ikke obligatorisk for noen å delta noen steder for å si det på den måten, sier presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) Anders Besseberg om Canadas boikott.

Det er i et åpent brev til presidenten at det canadiske forbundet gjør det klart at de boikotter rennene i Russland, her er et utdrag fra brevet:

«Avgjørelsen om å legge store arrangementer til Russland strider med IOC sin beslutning om å utestenge Russland fra OL i Pyeongchang. Det er foreløpig heller ikke tilstrekkelige tillit til det russiske antidopingarbeidet, siden RUSADAs arbeid fortsatt ikke er godkjent av Wada.»

«På grunn av dette kommer ikke Canada til å sende utøvere og team til rennene i Russland».

– Vi har hatt en telefonkonferanse med IOC hvor det kom frem at renn og konkurranser i Russland kan gå som planlagt, sier Besseberg til NRK.

IBU-presidenten gjør det klart at han ikke legger stor vekt på reaksjonen fra Canada.

– Det er ikke vits å få panikk nå, sier han, og da NRK spurte om å få et TV-intervju med han torsdag, om Canadas boikott, svarte IBU-presidenten:

– Dette er en «ikke-sak» som jeg ikke ønsker å kommentere ytterligere.

FÅR KRITIKK: Generalsekretær i IBU, Nicole Resch, og IBU-president Anders Besseberg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Flere vurderer boikott

Men Besseberg gikk likevel med på å gi et telefonintervju og sier at IBU ble kjent med brevet fra Canada på IBU-styremøtet i Hochfilzen på søndag. Det var på det samme møtet styret bestemte at IBU ikke kommer til å frata Russland verdenscuprunden i Tjumen som avslutter årets OL-sesong.

– I dag er det ingen grunn til det. Ingenting tilsier at det russiske skiskytterforbundet er involvert i saken (systematisk doping under Sotsji-OL, jorun.anm.), sier han.

I tillegg til verdenscupen i Tjumen har IBU også tildelt Russland to runder av IBU Cupen, det nest øverste konkurransenivået i internasjonal skiskyting.

Canada er foreløpig den første nasjonen som boikotter de russiske arrangementene, men NRK vet at flere nasjoner vurderer å gjøre det samme.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har, i motsetning til IBU, bestemt at de ikke arrangerer verdenscup i Russland fra og med forrige vinter og på ubestemt tid.

ÅPENT BREV: Dette er brevet Canada har sendt til IBU-styret.

– Akkurat som i fjor

I brevet, som også er adressert til generalsekretær i IBU Nicole Resch, er Canada svært kritiske til IBUs arbeid for en ren idrett.

– Det å arrangere renn i Russland nå er, etter vår oppfatning, ikke i tråd med «å skulle jobbe for å forsvare rene utøvere», slik Mr. Besseberg sa i en pressemelding 6. desember, sier den canadiske skiskytterpresidenten Murray White som har signert brevet.

– Vi registrerer også, med stor frustrasjon, at vi i dag er i en påfallende lik situasjon som for ett år siden, legger han til.

I desember i fjor kom McLaren-rapporten med sterke indikasjoner på at det har foregått systematisk doping i russisk toppidrett. 31 skiskyttere ble etterforsket etter funnene i rapporten.

Til slutt i brevet kommer Canada med følgende oppfordring:

– Canada oppfordrer IBU til å komme med tydelige handlinger i denne saken.

– En «ikke-sak»

IBU har engasjert en kommisjon som skal etterforske nye opplysninger rundt mulig doping i russisk skiskyting. Torsdag møter de, sammen med andre vinterolympiske forbund, Det internasjonale antidopingbyrået (Wada) i sveitsiske Lausanne.

– Vi har en etterforskningskomité som jobber med dette, og må forvente at det kan komme nye ting på bordet, og vet allerede at vi får en del på møtet WADA har innkalt til torsdag.

– Det er ingen dører som er låst forever. Vi ser stadig at det dukker opp nye ting, sier Besseberg.