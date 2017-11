Koukalová, som har to VM-titler på merittlista, sier i innlegget at rettferdigheten seiret da Olga Vilukhina og Jana Romanova fra det russiske stafettlaget i skiskyting ble diskvalifisert fra Sotsji-OL.

Det gjør at Koukalová får en bronsemedalje da det tsjekkiske stafettlaget rykker opp én plass til tredjeplass.

– Det finnes ting som er viktigere enn å vinne. Det er ærlighet og rettferdighet, skriver tsjekkeren.

Les hele innlegget her!

Mange hatkommentarer

Det har kommet inn haugevis av kommentarer under innlegget. I skrivende stund har hun 495 kommentarer på Facebook-innlegget.

På Instagram-kontoen florerer det av hets etter uttalelsen:

«Good luck on your upcoming Olympics. Break a leg. Or both of them.»

«Smash the shameful sc*m!»

«You one disgraceful sh***y sl*t»

«F**k you bitch! From Russia with love!»

«Why you so stupid, Gabriela?»

Mange er også støttende til tsjekkeren i kommentarfeltet og mener hun skriver det mange i verden tenker. Koukalová har gitt et svar til de illsinte russerne.

– Jeg er virkelig lei meg for de ærlige utøvere som er uskyldige, og jeg er sikker på at det ikke er lett for dem, skriver hun.

TROR RUSSERNE ER RENE: Tiril Eckhoff tror russerne ikke har dopet seg. Hun skjønner ikke hvorfor Koukalová går så hardt ut. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Skjønner ikke Koukalová

Tiril Eckhoff forstår ikke hvorfor Koukalová går så hardt ut mot russerne.

– Det er litt urettferdig hvis russerne ikke får stille på start i OL. Jeg tror de er rene. Det er mange bra russere, hun trenger ikke å være så hard, sier Eckhoff.

Marte Olsbu skjønner Koukalová sin reaksjon, men synes saken er vanskelig.

– Det blir ikke det samme å få den medaljen nå, så jeg skjønner hvorfor hun reagerer. Det er vanskelig å uttale seg om denne saken siden det ikke er noen klare beviser, sier Olsbu.