Frykter Carlsen-trøbbel: – Han kjenner alle hemmelighetene

Det ble beskrevet som veldig overraskende da det ble kjent at Maxime Vachier-Lagrave var en av Carlsens hjelpere på vei mot VM-tittelen tidligere i vinter.

Han bisto med analyser og forslag til åpningsvarianter under hele turneringen, og kjenner både Carlsens taktikk og tankesett godt før de to møtes til første parti under fredagens lynsjakk-VM i Doha.

– Det blir et tøft parti for Magnus, men med seier vil han ha et flott utgangspunkt. Maxime har studert åpningene til Magnus. Han vet nøyaktig hva som kommer. Han kjenner alle hemmelighetene, og lærte mye under jobben i Kragerø. Han er en ekstra farlig motstander, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Nøkkeloppgjør

Kollega Atle Grønn kaller fredagens første parti et nøkkeloppgjør selv om Carlsen skal møte flere av de antatt beste spillerne i løpet av dagen.

– Klarer han styre unna tap mot Vachier-Lagrave, er sjansene gode. Carlsen kommer til å vinne flere partier enn Karjakin, tror Grønn.

I TETEN: Sergej Karjakin og Magnus Carlsen ligger på delt førsteplass etter dag én.

Konkurrenten og kameraten Vachier-Lagrave ligger som nummer fire på verdensrankingen.

– Magnus kan ikke bruke spesialvariantene han brukte torsdag. Det kommer ikke til å skje. Nå blir han nødt til å spille uortodokst innledningsvis. Samtidig vet også Magnus mye om Vachier-Lagrave. Det var overraskende da han valgte en annen spiller i verdenstoppen som sekundant, men de har tydeligvis et godt forhold, fortsetter eksperten.

Delt ledelse

Etter første dag av VM i lynsjakk står de to VM-finalistene Sergej Karjakin og Magnus Carlsen begge med ti poeng i teten.

– Mye tyder på at det blir en ny duell mellom de to. Karjakin har vært minst like sterk så langt. Han ser råsterk ut. Dette er helt åpent. Carlsen lå godt an etter første dag også i fjor, men fikk da merke det kraftig og ramlet ned til sjetteplass, sier Bae.

– Fortsetter Magnus på sitt beste, er det nok bare Karjakin som kan stoppe ham. Men begge de to kan nok gå på noen tap, spår Grønn.