Delt førsteplass for Carlsen etter «outstanding» start

Det ble 12 og ikke 11 partier som planlagt torsdag, og Carlsen avsluttet med en overlegen seier mot Vålerengas kroat Marin Bosiocic.

Det betyr at nordmannen leder turneringen sammen med motstanderen fra VM-finalen tidligere i vinter - Sergej Karjakin. Begge står med ti poeng. I dagens femte parti tabbet Carlsen seg ut da han overså at han kunne krevd remis mot russeren.

– Det var to partier som var dårlige, ellers er jeg fornøyd med spillet. Det har vært lite feil, og jeg var klart best med få sekunder. Det er veldig bra, men jeg vet det er mange gode bak meg, og jeg må spille mot alle de beste for å ta det her, sier Carlsen til NRK.

– Jeg håper å spille like bra i morgen, sier Karjakin til NRK.

– Begge har spilt helt «outstanding» i dag, oppsummerer Atle Grønn i NRKs sjakkstudio.

Åpnet med tre strake seirer

Carlsen fikk en perfekt på dagen med tre strake seirer. Den første triumfen kom mot kinesiske Bu Xiangzhi, før spanske Francisco Vallejo Pons og emirataraberen Saleh A.R. Salem ble beseiret i parti nummer to og tre.

– Dette var bedre enn de tidligere dagene. Jeg er ikke helt i lynsjakkform. Det går litt sakte, men det var mer enn bra nok, sa Carlsen til NRK etter at det første partiet var vunnet.

– Det var mer enn god nok for dette partiet. Nå i starten handler det om å finne rytmen. Du vinner ikke en 21-rundesturnering på de første rundene, la Carlsen til.

Så fulgte remis mot Leinier Dominguez Perez fra Cuba, før det første tapet kom i parti nummer fem for Sergej Karjakin, mannen han slo i VM-finalen i New York tidligere i år.

«Nybegynnerfeil» mot Karjakin

Carlsen lå godt an i partiet, men gjorde «en nybegynnerfeil», ifølge NRKs sjakkekspert Torstein Bae, og mistet seieren.

Carlsen kunne imidlertid ha krevd remis før tapet ble et faktum, men overså muligheten.

– Jeg frøs plutselig totalt på et tidspunkt, og jeg husker ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg brukte masse tid. Men, men. Sånn er det, sa en lettere oppgitt Carlsen etter tapet.

26-åringen hevet seg med ny seier i parti nummer seks mot Hrant Melkumjan fra Armenia, før hele fire nye triumfer fulgte i parti sju, åtte, ni og ti mot henholdsvis Ahmed Adly fra Egypt og den russiske trioen Daniil Dubov, Alexander Riazantsev og Alexander Morozevitsj.

– Jeg startet dagen ganske bra, men det har vært litt berg- og dalbane etter det. Jeg ligger likevel ok an, sa Carlsen etter seieren over Adly.

Spiller for Vålerenga

Yangyi Yu fra Kina var dagens 11. motstander, og Carlsen med svarte brikker ble relativt raskt enig med motstander om en remis - dagens andre.

Den kroatiske stormesteren Marin Bosiocic, som spiller i Norge for Vålerenga Sjakklubb, ble dagens siste motstander for nordmannen. Carlsen spilte aggressivt og tok dagens niende seier.

Det skal spilles ni parti fredag før en VM-vinner kåres. Russiske Aleksander Grisjtsjuk er regjerende mester i lynsjakk, mens Carlsen tok gullet seinest i 2014.