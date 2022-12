Bildene avslører storlagenes feiregrep – men det har ingen effekt

I euforien etter en scoring løper ofte spillerne ut av den oppmerkede banen. Men ikke alle.

NRK har sett gjennom feiringene til Argentina og Portugal og hele seks ganger i løpet av VM har alle utespillerne utenom én vært utenfor banen.

Portugal har også hatt tre tilfeller der alle utespillerne først jublet utenfor banen, men så løp én spiller raskt inn på banen igjen.

Senest i kvartfinalen mellom Argentina og Nederland ble feiregrepet gjennomført. Etter Lionel Messis 2-0-scoring feiret ni av Argentinas spillere inne ved reklameskiltene.

Den eneste argentinske utespilleren som var igjen på banen var Marcos Acuña. Han ble stående igjen alene inne i 16-meteren.

I forbindelse med scoringen kunne man også se at midtstopper Nicolás Otamendi pekte bakover mot Acuña, tilsynelatende for å fortelle at han skulle holde seg på banen.

PEKER: Otamendi (venstre) så ut til å gi en beskjed tilbake til Acuña. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

I kampene mot Polen og Mexico var det lignende grep.

Mot Mexico ble Lisandro Martínez liggende igjen på banen, rundt 30 meter fra mål, etter Messis 1-0-scoring. Rodrigo De Paul og Acuña var blant dem som kom sist til feiringen, som foregikk utenfor banen.

De Paul gikk først ut igjen på banen etter en klem med Acuña. Da så han Martínez, pekte mot ham og gikk for å feire med lagkompisene.

Da Alexis Mac Allister scoret det første målet i kampen mot Polen, var det igjen De Paul som stoppet opp. Mens resten av utespillerne feiret utenfor banen, sto han alene utenfor.

PÅ BANEN: Rodrigo De Paul sto alene noen meter fra lagkameratene i flere sekunder. Foto: Skjermdump / NRK

Løp ut igjen på banen

For Portugal er det de to Manchester City-spillerne Bernardo Silva og Rúben Dias som har jobbet som et radarpar.

De tre gangene alle utespillerne var utenfor banen, tok Silva grep.

Midtbanespilleren har raskt kommet seg ut av klyngen og inn igjen på banen. Der har han stått så vidt inne på banen, mens han har sett på lagkameratene.

Silva har også én gang blitt stående inne på banen. Dias har gjort det samme to ganger.

TV-bildene har også vist at Dias har pekt ut til Silva, for å forsikre seg om at lagkameraten holder seg på banen.

Men hvorfor?

Regelverket: Har ingen betydning

– Jeg vet ikke om det er en regel eller hva? Jeg tror grunnen er at man ikke skal kunne fortsette med kampen uten at vi er tilbake på banen, sa Portugals João Félix til NRK forrige uke.

Reglene for avspark sier imidlertid at «alle spillere, bortsett fra spilleren som tar avsparket, må være på egen banehalvdel». Det skriver fotballens internasjonale lovkomité (Ifab). Men hva om spillerne ikke er på banen i det hele tatt?

Spørsmålet er selv trukket frem av Ifab som et ofte stilt spørsmål på deres nettsider. Fasiten er helt klar: Det har ingenting å si.

FOTEN PÅ BANEN: Bernardo Silva sørget for å ha foten innenfor den oppmerkede banen etter Portugals straffescoring mot Uruguay i gruppespillet. Foto: Darko Vojinovic / AP

Dommersjef i Norges Fotballforbund, Terje Hauge, er usikker på hvorfor Silva og Dias likevel gjør det. Til NRK foreslår han blant annet at det kan være for at en spiller skal kunne ha overblikk.

– Det kan hende at man i Portugal har noen retningslinjer som ikke er implementert i Fifa, og spillerne tar det med som automatikk inn i mesterskapet, foreslår han videre.

Portugals feiringer i VM Ekspandér faktaboks Portugal scoret tolv mål i VM, og seks av dem er verdt å legge merke til. I den første gruppespillkampen mot Ghana var alle spillerne ute av banen da Portugal scoret 2-1. Bernardo Silva kom seg da fri fra klyngen og stilte seg opp like på innsiden av banen. Da Portugal gikk opp til 3-1, holdt Rúben Dias seg inne på banen gjennom hele feiringen. Midtstopperen sto like ved dødlinjen og ventet på at lagkameratene kom ut igjen. Mot Uruguay var igjen alle de portugiske utespillerne ute av banen etter 1-0-målet. Igjen oppdaget Silva det og løp ut på banen igjen. På 2-0-scoringen på overtid ble Silva stående på linja, etter at Dias pekte bak mot ham for å holde seg ute. I åttedelsfinalen mot Sveits var det lignende mønster på de to første scoringene. Igjen løp Silva ut igjen på banen etter 1-0-scoringen, mens Dias ble stående akkurat inne på banen på 2-0-målet.

Gjorde det samme i 2018

Også under VM i Russland for fire år siden ble feringene et tema.

Portugals midtstopper José Fonté sørget for å holde seg inne på banen da de andre utespillerne feiret Cristiano Ronaldos 3-3-scoring i sluttminuttene mot Spania.

Kieran Trippier sto alene igjen da Harry Kane avgjorde Englands kamp mot Tunisia på overtid i 2018.

Ifølge Metro prøvde England selv å ta et raskt avspark i semfinalen mot Kroatia. Marcus Rashford og Jesse Lingard ble da raskt avblåst.