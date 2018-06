Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

VIDERE: Åge Hareide og Danmark. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Jeg har det fint. Det var en fin kamp - godt gjennomført av gutta, sier nordmannen nøkternt rett etter kampslutt.

– Vi trengte ett poeng, og vi fikk ett poeng. Jeg elsker disse kampene her. Det er spennende. Fantastisk atmosfære og fantastiske danske fans, legger han til.

Danmark var nemlig aldri truet av Frankrikes stjernegalleri. 0-0 holder i massevis til avansement.

– Rødt og hvitt alle steder

– Vi hadde en plan om ikke å slippe inn mål og satse på kontringer. Det fungerte meget godt, analyserer målvakt Kasper Schmeichel.

Han var godt fornøyd med både avansementet og med støtten fra de tilreisende danskene.

– Det er rødt og hvitt alle steder. Det er superfett å ha deres oppbakking, smiler Leicester-spilleren.

Også Thomas Delaney var i ekstase.

– Deilig! Vi spiller på resultat, og det gikk som vi håpet og planla, forklarer han.

– Blekeste franske laget jeg har sett

Danmark hadde full kontroll mot et Frankrike som på ingen måte imponerte i det som viste seg å bli en gåtur til VMs åttedelsfinaler. Spesielt etter pause var tempoet særdeles lavt, og det franske publikummet pep på sine helter.

NRK-EKSPERT: Egil Olsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dette er det blekeste franske laget jeg har sett noensinne, kommenterte NRK-ekspert Egil Olsen da pipekonserten runget over Luzjniki stadion.

Gruppefinalen er det pågående verdensmesterskapets første 0-0-kamp, og Hareide er den andre nordmannen i historien som tar et lag videre fra gruppespillet i et herre-VM i fotball. Den eneste som har klart det før ham, er nåværende NRK-ekspert Olsen.

– Pinlig dårlig

Frankrike var klare for avansement allerede før avspark , mens Åge Hareides menn trengte å unngå tap dersom Australia vant i gruppens andre kamp. Det gikk finfint, og Danmark kapret dermed andreplassen i gruppe C.

– I perioder har Frankrike vært pinlig dårlig, var Olsens dom.

Danmark og Frankrike møter nå nummer én og to i gruppe D. Der kan fortsatt samtlige lag gå videre, men alt tyder på at Kroatia kommer til å trone øverst – også etter kveldens kamper. Da blir i så fall Luka Modric og co. Hareides neste hinder.

Frankrike skal dermed opp mot enten Island, Argentina eller Nigeria.

Peru-seier

I gruppens andre kamp var Australia nødt til å vinne dersom de skulle kunne snyte Danmark for avansement. Likevel var det daværende tabelljumbo Peru som tok ledelsen i Sotsji før atten minutter var spilt.

Christian Cueva fant André Carrillo, som smalt til på hel volley, og plutselig så Australias videre VM-skjebne svært så dyster ut.

Da Peru doblet etter hvilen ved Jose Guerrero, var det helt kjørt for «the socceroos», noe kampen også mer og mer bar preg av. Til slutt ebbet det hele ut i 2-0 til Peru.

