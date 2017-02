Saken oppdateres

Dette kom frem under IBUs ekstraordinære kongress onsdag. Da IBU-styret informerte om dette på kongressen onsdag, ønsket enkelte medlemsland å stemme over dette.

Der står saken nå.

Det er Tjumen som skal arrangere VM i 2021, og Wada har tidligere bedt IBU redegjøre for hvorfor de ga VM til et land som ikke følger antidopingreglene, den såkalte Wada-koden.

Vil skjerpe straffene

Det internasjonale skiskytterforbundet ønsker også å skjerpe dopingstraffene og går inn for åtte års utestengelse for dopingtatte utøvere. Det ble vedtatt å skjerpe straffene på følgende måte:

Åtte års utelukkelse for doping, en tidobling av pengestraffene til 1 million euro, og inndragning av en VM-, OL- og verdenscupkvoteplass for hver dopingsak.

I dag er maks utestengelse fire år.

Utøvernes underskriftskampanje, der blant andre Bjørndalen har skrevet under.

Det er imidlertid Wada som må endre de nåværende straffene ved å revidere Wada-koden.

Kongressen vedtok derfor at IBU skal sende et konkret brev til Wada der de foreslår strengere dopingstraffer. Alt dette ble vedtatt med et overveldende flertall.

Hasteinnkalt kongress

Dagen før skiskytter-VM i Hochfilzen ble Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) tvunget til å avholde en ekstraordinær kongress for å behandle utøvernes krav om skjerpede reaksjoner mot dopingjuks.

Store profiler som Martin Fourcade og Ole Einar Bjørndalen reagerte sterkt da IBU nylig signaliserte at de ikke ville gjøre noe med dopingkravene fra utøverne før om tidligst ett og et halvt år.

De sterke reaksjonene fra utøverne tvang skiskytterforbundet til å beramme en ekstraordinær kongress rett før VM.

Skal vurdere dopingskandale

Videre i dag skal Kongressen også vurdere hva som skal skje videre i behandlingen av den russiske dopingskandalen.

Ole Einar Bjørndalen har ikke vært fornøyd med IBUs behandling av utøverkravene. Foto: Primoz Lovric / NTB scanpix

I vinter har 160 utøvere gått sammen og signert en underskriftskampanje, der man krever kraftigere sanksjoner i dopingsaker.

Bakgrunnen for brevet fra utøverne er McLaren-rapporten der 31 russiske skiskyttere blir nevnt.

Av de 31 russerne som er nevnt i den mye omtalte McLaren-rapporten er bare to suspendert av IBU. Det er de to som IOC allerede har innledet dopingsak mot. For øvrig har begge lagt opp.

IBU innledet etterforskning av de 29 andre, men 22 av sakene er siden henlagt på grunn av manglende bevis. For de sju andres del pågår etterforskningen fortsatt.