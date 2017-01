Skiskytterforbundet snur etter kritikk fra Bjørndalen og Fourcade

– Det er jo utøverne vi jobber for, og vi skjønte på møtet i går at utøverne ville ha nye regler ganske raskt. Da ble vi i styret enige om å fatte et vedtak etter møtet med utøverne, sier Anders Besseberg til NRK.

Hovedstyret i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har besluttet å innkalle til en ekstraordinær kongress før VM i skiskyting om tre uker.

Vedtaket kommer etter at skiskytterstjerner som Martin Fourcade og Ole Einar Bjørndalen uttrykte sterk misnøye med IBUs antidopingarbeid lørdag.

Fourcade var rett og slett forbannet på Det internasjonale skiskytterforbundet og fikk støtte av Ole Einar Bjørndalen.

Bakgrunnen var at forbundet ikke ville gjøre noe med dopingbrevet der de krevde kraftigere sanksjoner i dopingsaker før om tidligst ett og et halvt år, altså under den neste kongressen til IBU.

Har tro på to av tre regelendringer før VM

Nå får skiskytingens største stjerner viljen sin, og kan kanskje vente seg regelendringer før VM i skiskyting.

– To av de tre regelendringene som utøverne krevde ser jeg på som relativt ukompliserte. Det gjelder lengre utestengelser og reduksjon av kvoter i internasjonale konkurranser, sier Besseberg.

Den tredje, som er en million euro i bot for doping, kan det ta lengre tid å få på plass.

– Dette må vi ha tydelige retningslinjer på. Vi har forbund med flere millioner euro i årsbudsjett, og vi har forbund som maksimalt har 50-100000 euro i årsbudsjett. Det vil si at det ikke betyr noe for enkelte forbund å få en slik straff, mens det er svært skadelig for andre.

– Maksgrensa for bot kan nok settes til en million i året, men vi må trolig operere med prosentsatser av den millionen når det skal gis bøter. Dette må juridisk avdeling se nærmere på.

Kongressen har totalt 60 medlemmer, som skal stemme over utøvernes forslag.

Besseberg påpeker at reglene ikke vil ha tilbakevirkende kraft, men gjelde saker som kommer etter at reglene er vedtatt.

– Kan ikke vente

Bakgrunnen for brevet fra utøverne er McLaren-rapporten der 31 russiske skiskyttere blir nevnt.

– Vi kan ikke vente så lenge. Vi har VM om tre uker. Da ønsker jeg en ren idrett, sa Bjørndalen til NRK.

– Jeg reagerer på at vi må vente halvannet år.



Mye tyder på at kritikken fra skiskytterne har gjort inntrykk, for nå snur altså skiskytterforbundet og i en pressemelding søndag sier IBU at styret fullt ut forstår og støtter initiativet til utøverne.

– For å implementere nye regler så snart som mulig, kaller IBU hovedstyret inn til en ekstraordinær kongress for å godkjenne regelendringer og sette dem i praksis før VM 2017.

– Forstår utøverne

Helomvendingen står i sterk kontrast til det IBU-president Anders Besseberg uttalte lørdag.

– Jeg forstår at utøverne er utålmodige, men problemet er at vi må handle i henhold til det regelverket vi har i dag. Vi kan ikke vedta en ny regel hver dag, sa han og henviste til at dette måtte behandles på IBUs kongress.

Idrettssjef for skiskytterne, Morten Aa Djupvik, mente at situasjonen var alvorlig.

– Jeg skjønner at skiskytterne ønsker handlekraft. Det handler om skiskytingens rykte, sa han lørdag.

Skiskytter-VM begynner 9. februar og innledes med mix-stafett i Hochfilzen.

