Fourcade angrer ikke på noe: – Jeg har ikke gjort noe galt

Mens den franske pressetalskvinnen gjorde alt hun kunne for å holde orden på seansen, flokket samtlige journalister seg rundt Fourcade. Han innledet de drøye seks minuttene med den engelsktalende pressen med det som nærmest ble en forsvarstale:

– De to russiske guttene ville ikke ta meg i hånden. Det var veldig overraskende. Jeg fortjener ikke mer respekt enn andre, men jeg fortjener den samme respekten. Anton (Sjipulin) sier det var på grunn av hendelsen ved vekslingen, men jeg dyttet aldri Loginov. Alle skjønner jeg aldri ville satt laget vårt i en posisjon hvor vi kunne bli disket. Hvis han falt på grunn av meg, beklager jeg virkelig det, men det var aldri min intensjon.

Noen timer i forveien falt Aleksandr Loginov i vekslingen etter at han og Fourcade kom nær hverandre. På den påfølgende blomsterseremonien forlot franskmannen pallen da russerne ikke ønsket å ta ham i hånden.

Angrer ikke på noe

Diskusjonen mellom medaljevinnerne fortsatt videre på pressekonferansen der Sjipulin uttalte at russerne trodde Fourcade «felte» tidligere dopingdømte Loginov med vilje.

– Hvis Loginov falt på grunn av meg, angrer jeg for det var aldri meningen. Jeg gjorde alt for å skape et mest mulig rettferdig renn. Jeg ville også ta ham i hånden på podiet, men han ville ikke så jeg angrer ikke på noenting.

Fourcade forlater pallen i protest

Fourcade forklarer også Instagram-kommentaren under bildet av Loginov poserende med medaljer som irriterte den russiske leiren voldsomt.

– Jeg skrev bare at han hadde vært utestengt i to år, og at vi ikke må glemme det. Ifølge reglene har han lov til å konkurrere, og jeg respekterer det, men hva som skjedde er noe jeg aldri vil glemme. Å tillate noen å komme tilbake betyr ikke at vi skal glemme det de har gjort. Jeg vil aldri glemme det han har gjort.

Har ikke sagt unnskyld

Den store VM-favoritten forteller at han ikke snakket med hverken Loginov eller Sjipulin etter pressekonferanse eller under medaljeseremonien i sentrum av Hochfilzen.

– Men det var de som ikke ville ta meg i hånden, så initiativet må komme fra dem. Gjennom min karriere har jeg vist mye respekt for Anton. Det er ikke jeg som ikke ville ta ham i hånden.

– Hvordan blir resten av VM etter denne starten?

– Jeg er en «big guy» som vet hva jeg gjør og sier. Jeg skal nyte dette mesterskapet. Jeg har ikke gjort noe galt, og det tror jeg alle utøverne vet. Det er alt jeg trenger å vite, sier Fourcade til NRK før han blir dratt vekk fra journalistene og tilbake til utøverhotellet.