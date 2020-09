Fortsatt i tenkeboksen om Northug-samarbeid: – Dette endrer ikke saken

Onsdag ble analysen fra Northugs blodprøve etter råkjøringen i august offentliggjort av politiet. Den viste ikke spor av alkohol eller rusmidler.

– Petter er lettet, uttaler Northugs advokat Halvard Helle.

At den alvorlige siktelsen for kjøring i ruspåvirket tilstand frafalles, kan få mer å si en mildere straff for den tidligere langrennsløperen. For flere av Northugs samarbeidspartnere har ventet med å avgjøre om de vil fortsette å ha 34-åringen og hans produkter med på laget.

TRAKK SEG: Petter Northug annonserte at han trekker seg fra alle høstens oppdrag da han møtte pressen 21. august. Foto: Morten Andersen / NRK

Jon Inge Gullikstad er leder av selskapet Brand Assist og Northugs forretningspartner. Til VG bekreftet han, allerede før blodprøvesvaret kom, at det blir kleslansering som planlagt til høsten, og at Petter Northug forblir en del av merkevaren «Northug».

– Det er en veldig positiv nyhet. Blodprøven bekrefter historien, noe som er viktig for oss. Vi har jo alltid trodd på at den skulle være negativ, men i og med at saken har hatt den vendingen den har hatt, har vi vært spent, sier Gullikstad til NRK onsdag.

Vil vente

Bekreftelsen på at Northug ikke var ruspåvirket da han ble stoppet av politiet, gjør imidlertid ikke at samarbeidspartnerne umiddelbart kommer med sine avgjørelser.

Norges Skiforbund har en utstyrsavtale med Team Northug som i utgangspunktet gjelder fram til mai 2022. Det er ennå ikke avklart om de vil bryte eller fortsette.

– Det er selvfølgelig godt å høre om blodprøvesvarene, sier langrennssjef Espen Bjervig til NRK.

– Vi er i løpende dialog med Northug AS og Petter om veien videre, legger han til.

ALVORLIG: Iver Horrem og volleyballforbundet ser fortsatt alvorlig på Northug-saken, men ser det som positivt at Northug ikke kjørte ruspåvirket. Foto: Mike Carlson / Afp

Også Norges Volleyballforbund har valgt å «sitte på gjerdet» med tanke på et videre samarbeid.

– Isolert sett er det en positiv nyhet oppi en fortsatt veldig alvorlig sak, men foreløpig har vi ikke konkludert med noe. Vi sitter fortsatt litt stille i båten og vil egentlig bare ha alle fakta på bordet og bruke litt tid på det, sier markedssjef Iver Horrem.

– Fortsatt en alvorlig sak

Overfor NRK antyder han at det fortsatt kan ta et par måneder før de tar en endelig beslutning.

– Endrer det saken at han ikke har kjørt i ruspåvirket tilstand?

– Det endrer vel ikke saken, men som sagt er det i hvert fall en positiv nyhet i en fortsatt alvorlig sak, sier Horrem, som er fornøyd med dialogen han har med Northug Eyewear.

Birgit Skarstein er en av utøverne som sponses av Northug. Hun sier til NRK at heller ikke hun har tatt en beslutning rundt videre samarbeid.

– Hadde vært alvorlig for merkevaren

Jon Inge Gullikstad bekrefter at han har snakket med Northug onsdag.

– Han har jo et veldig trykk og press på seg, samtidig som han har en helsesituasjon som folk må respektere. Så det er klart at det er en lettelse, bekrefter han.

Gullikstad erkjenner at den negative prøven betyr mye for Northugs omdømme.

– Hadde den vært positiv, hadde det vært en alvorlig setting for produktmerkevaren. Så vi er veldig lettet for at den var negativ, og blodprøven bekrefter historien til Petter Northug og at han snakket sant.

– Tror du det norske folk vil tilgi Petter Northug?

– Det kommer til å være både og, men jeg tror mange kommer til å gjøre det, sier han.