Forsvarsspiller «lekte» keeper da Ighalo fikk oppfylt barndomsdrømmen

Det var en smått absurd situasjon publikum på Old Trafford var vitne til.

– Det er rett og slett hodemist, var dommen fra TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

– Det er faktisk en kjemperedning, supplerte kommentator Kasper Wikestad, før de begge lo godt.

Daniel James fyrte av et skudd som hadde retning mot keepers venstre hjørne. Ballen kom aldri frem fordi forsvarsspiller Simon Deli gikk ut i full strekk og slo ballen ut til hjørnespark. Det var ikke mange som forsto noe av situasjonen.

Hva i alle dager tenkte Club Brugge-forsvareren på der?

OPPGITT: Simon Deli ble sendt i dusjen tidlig. De færreste skjønte hvorfor forsvarsspilleren «lekte» keeper. Foto: Dave Thompson / AP

Dommeren dro opp det røde kortet og sendte Club Brugge-forsvareren i dusjen etter 23 minutter. Det ble starten på en drømmeomgang for Ole Gunnar Solskjærs gutter.

Barndomsdrøm gikk i oppfyllelse

Treffsikre Bruno Fernandes danset i tilløpet, sendte keeper feil vei og Manchester United i ledelsen.

Så var det tiden kommet for at en drøm skulle gå i oppfyllelse. Odion Ighalo tok lønnskutt for å realisere overgangen til klubben han har heiet på siden han var en liten gutt. I kveld åpnet leiesoldaten målkontoen, til ellevill jubel fra trener Solskjær som hentet den tidligere Lyn-spilleren i vinterens overgangsvindu.

STORT: Følelsene tok nesten overhånd da Odion Ighalo åpnet målkontoen mot Club Brugge. 30-åringen har vært Manchester United-fan hele livet. Foto: JASON CAIRNDUFF

«Odion Ighalo» runget over Old Trafford like etter at 30-åringen hadde satt inn en signaturscoring, som for øvrig også var hans første mål i europeiske klubbturneringer.

Arkitekten Fernandes dikterte

Nyervervelsen Fernandes har vært en åpenbaring for Solskjærs lag etter at han kom inn portene på Old Trafford. Portugiseren herjet foran hjemmepublikummet og var arkitekten bak «alt» de røde djevlene foretok seg offensivt.

På 3-0-scoringen til Scott McTominay spilte han Fred fri i boksen. Brasilianeren la pent ut til engelskmannen som hadde ladet kanonen. Resultatet var en markkrypet i hjørnet.

For første gang siden desember 2018 gikk United til pause med en 3-0-ledelse, ifølge Opta. Den gangen var José Mourinho trener.

Kampens fjerde og femte mål fikk Fred æren av å sette inn. Sammenlagt vant de røde fra Manchester 6–1 og er klare for åttedelsfinalen i Europaligaen.

United har to veier inn i mesterligaen neste sesong. Seier i Europaligaen eller en topp fire-plass i Premier League. Det kan hende at femteplassen er nok dersom Manchester City blir utestengt fra mesterligaen fra og med neste sesong.