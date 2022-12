Lalas ber Ronaldo droppe Saudi-Arabia - vil ha ham til USA

Den tidligere fotballspilleren Alexi Lalas ber Cristiano Ronaldo droppe Saudi-Arabia til fordel for USA og MLS.

– Jeg kan ikke huske sist gang vi hørte noe om den saudiarabiske ligaen. Det blir litt sånn ute av øye, ute av sinn, sier Lalas på FOX Soccer.

Den spanske avisen Marca hevdet mandag at Cristiano Ronaldo var klar for den saudiarabiske klubben Al Nassr. En overgang har foreløpig ikke blitt bekreftet.

Det ble rapportert av Marca at Ronaldo hadde blitt enig med Al Nassr om en to og et halvt års-kontrakt med startdato 1. januar 2023. Den spanske avisen hevdet at Ronaldo ville tjene to milliarder norske kroner i året.

Lalas mener Ronaldo har mer å tjene på en overgang til amerikanske MLS.

– For en fyr som er så opptatt av merkevaren sin, og som uten tvil har mer enn nok penger, er det rart om han velger å gå dit. Hvis alternativet er å tjene litt mindre, men spille og bo i Miami eller Los Angeles... MLS kan ikke betale ham like godt, men de kan tilby ganske mye mer på det amerikanske markedet. Han er allerede svær i USA, sier Lalas.

– Vi har sett det med Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Thierry Henry og Wayne Rooney. Når de leverer store øyeblikk i MLS går det viralt, så man er ikke helt borte fra folks tanker.

Ronaldo har vært klubbløs siden han og Manchester United ble enige om å terminere kontrakten etter hans omdiskuterte intervju med TV-profilen Piers Morgan.

Ronaldo er for tiden fokusert på VM med Portugal. Tirsdag tok de seg til kvartfinale etter å ha knust Sveits 6-1 i åttedelsfinalen.