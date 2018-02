Nick Foles var reserven ingen hadde tro på. Søndag hadde han 373 såkalte «pasningsyards» og kastet tre touchdown-pasninger. Han ble også den første quarterback i Superbowls 52-årige historie som har tatt imot en touchdownpasning.

– Vi gikk bare ut for å spille fotball. Vi har en god gruppe med spillere, gode trenere, og jeg følte meg trygg og rolig, sa Foles, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller.

Ligaens mest verdifulle

SKUFFET BRADY: Superstjernen Tom Brady klarte ikke å føre New England Patriots til seier denne gangen. Foto: CHRIS WATTIE / Reuters

Superstjernen Tom Brady ble lørdag for tredje gang kåret til ligaens mest verdifulle spiller. Han kunne tatt sin sjette superbowl-seier søndag. Men slik endte det ikke.

Brady noterte fabelaktige 505 «pasningsyards», men lyktes ikke slik han pleier i de avgjørende øyeblikkene, og det var han som mistet ballen da kampen i praksis ble avgjort drøyt to minutter før slutt.

– Til slutt nådde jeg fram

Søndag var det drama til siste sekund. Lenge gjorde angrepsspillerne som de ville, og aldri har lagene i en sluttspillkamp til sammen produsert så mange angrepsyards.

Først da Brady skulle regissere et siste, avgjørende angrep, sto Eagles-forsvaret opp og viste seg fram. Brandon Graham taklet ham med kastarmen ute, og Derek Barnett tok den løse ballen.

– Det var bare å fortsette å prøve. Til slutt nådde jeg fram, sa Graham.

Brandon Graham Foto: Kevin C. Cox / AFP

Han stod for kampens første og eneste «sack», som er en takling av quarterbacken med ballen.

Stoppet Brady

Eagles ledet 22–12 ved pause, men Patriots scoret touchdown i sine tre første angrep i annen halvdel. Det fjerde startet umiddelbart etter at Eagles hadde tatt tilbake ledelsen med 38–33.

Patriots ga seg ikke, og kampen endte med en lang pasning som Rob Gronkowski hoppet etter, men ikke greide å gripe, i målsonen.

Det hører også med til historien at to av Eagles' touchdown sto i fare for å bli underkjent under de omstridte NFL-reglene som sier at spilleren må holde full kontroll på ballen etter å ha falt i bakken. NBCs TV-kommentator mente ved begge anledninger at poengene ville bli underkjent, men videodommeren var ikke enig.

Trick-sjokk

Eagles-trener Doug Pederson. Foto: Gregory Shamus / AFP

Eagles-trener Doug Pederson tok en oppsiktsvekkende avgjørelse da han i slutten av første halvdel valgte bort et enkelt 3-poengspark og gikk for touchdown på 4. forsøk. Løperbacken Corey Clement tok imot ballen og flippet den til Trey Burton, som fant en helt fri Foles i målsonen.

Foles holdt nesten tritt med Brady i de fleste angrepskategorier søndag, og han var bedre som mottaker. Det gjorde til slutt utslaget.

Se flere bilder fra superbowl-feiringen:

Philadelphia Eagles' Patrick Robinson feier Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Nick Foles feirer med Jason Kelce. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Patrick Robinson Foto: CHRIS WATTIE / Reuters

Foto: CHRIS WATTIE / Reuters

Rodney McLeod tar New England Patriots' Johnson Bademosi i hånden. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters