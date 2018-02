Tom Brady – mannen som alltid slår tilbake

«Jeg er ikke en person som forsvarer meg selv så ofte. Jeg lar heller mine handlinger snakke for meg» Tom Brady

Amerikaneren har aldri vært den raskeste eller sterkeste spilleren i verden. Brady sammenlignes likevel med superstjerner som Lionel Messi, Usain Bolt og Michael Jordan.

Hva er det som gjør Tom Brady så god?

Etter å ha imponert i College fotball ved University of Michigan, der han blant annet ledet skolelaget til seier i Orange Bowl i 1999, ble han draftet av New England Patriots året etter. Men ikke før den sjette runden.

Alle har sikkert opplevd å stå i friminuttet på barneskolen – ventet, og ventet på å bli valgt til et lag. Klassekamerat etter klassekamerat blir valgt før deg. Du føler deg dårligere og dårligere, før noen endelig sier navnet ditt. I 1999 ble 198 spillere ble valgt før navnet til Tom Brady ble ropt opp fra scenen i NFL-draftet. Seks quarterbacks ble vurdert som bedre enn han.

Grunnen til at han ble hentet så sent, var at speiderne mente han hadde en dårlig kroppsbygning, manglende fysiske evner, dårlig bevegelse, dårlig teknikk, og manglende armstyrke – blant annet.

Lite visste New England Patriots-trener Bill Belichick om at de hadde hentet en av de største idrettsstjernene verden har sett.

Klubben hadde allerede en strålende quarterback i Drew Bledsoe, en spiller de hadde store planer for. Brady var hentet som et talent, en å ha i bakhånd.

Det første møtet mellom Brady og eieren av klubben Robert Kraft er legendarisk.

– Hei Mr. Kraft, sa Brady, og var på vei til å introdusere seg selv.

– Jeg vet hvem du er. Du er Tom Brady, vårt sjette-runde valg, sa Kraft.

– Ja, og jeg er den beste avgjørelsen denne organisasjonen har gjort.

Debuten

Etter å ha sittet på benken i mesteparten av sin første sesong i NFL, skulle Brady få sjansen han trengte.

I starten av 2001-sesongen ble Bledsoe taklet knallhardt, så hardt at han kunne mistet livet. Kroppen klarte seg til slutt fint, det var verre med plassen på laget. Unge, ukjente Brady kom løpende inn på banen, og viste seg med gang frem som en leder blant atletene. Etter dette innhoppet så han seg aldri tilbake, og Bledsoe forsvant fra klubben.

– Brady var en general fra første stund, og han har spilt fantastisk siden, sier ekspert på amerikansk fotball, Arnstein Friling.

«Gode quarterbacks får til spill når ting ikke går perfekt, noe det ofte ikke gjør. Tom er en slik spiller» Bill Belichick

TAPTE KAMPEN: Drew Bledsoe ble utkonkurrert av Tom Brady. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Det var en spiller på et annet lag som skulle presse Brady til å stadig prestere bedre.

Hirscher har Kristoffersen, Messi har Ronaldo, og Brady hadde Peyton Williams Manning (41) som sin jevnbyrdige rival. Manning regnes i likhet med Brady som en av tidenes beste spillere, og har i mange år kjempet om NFL- og Super bowl-rekordene mot Brady.

I 2004 satt Manning ny NFL-rekord, med 49 touchdown-pasninger. Tre år senere fikk Brady 50, mens Manning tok tilbake rekorden i 2013 med 55.

Manning la opp etter 2015-sesongen, og Brady har god sjans på å plukke de fleste rekordene Manning fortsatt leder på.

– Det var Bradys fremste rival i mange år. Manning hadde i utgangspunkt større forutsetninger. Han var bedre til å løpe med ballen, litt mer spektakulær og mer imponerende. I dag er det ingen tvil om Brady er større, sier Friling.

Motgangen som kunne ødelagt alt

Brady leverte gode tall år etter år, før det toppet seg i 2007, han hadde 50 touchdown-pasninger og ble kåret til den mest verdifulle spilleren den sesongen. Lykken skulle imidlertid ikke vare evig.

I 2008 kunne karrieren til Brady vært over, da han ble skadet i kneet i en av de første kampene for sesongen. Mens han skulle til å kaste ballen, sklei en av motstanderspillerne inn i beinet hans, noe som gjorde at det ble bøyd feil vei.

Det var ikke noe selvfølgelighet at han skulle tilbake på samme nivå. Uten Brady ble sesongen en skuffelse for Patriots.

Det skulle gå nesten ett år før han var tilbake på banen. Mange var spente, men han svarte kritikerne som trodde han var ferdig med å kaste 378 yards, og lage to touchdown-pasninger allerede i den første kampen.

Generalen var tilbake i slag.

Det var ikke en skade som ble det neste hinderet i karrieren til Brady.

I 2015 var han involvert i «Deflate-Gate» skandalen, en skandale som rystet hele landet. Spillerne på laget ble beskyldt for å ha bedt materialforvalterne på Patriots tappe ut luft av ballene de spilte med. Noe som førte til at Brady måtte stå over fire kamper, og laget fikk en bot på en million dollar, selv om bevisene aldri har vært klare.

– Det var kaldt i været, og da sies det at ballene man bruker er bedre når de ikke er så oppumpet som de pleier. Enkelte mente at laget hadde tatt ut litt luft av ballene, sier Friling.

Skandalen ble diskutert opp i mente blant folk i gata, og ikke mest i de ulike mediene. Flere mente karrieren til Brady var over. Det er ingen tvil om at rykte hans fikk seg et realt smekk.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

SLO TILBAKE: Tom Brady ga seg aldri, og flere mener han aldri har vært bedre. Foto: Mark J. Rebilas / Reuters

Comebacket

I årene etter fulgte Tom Brady opp med storspill, noe som skulle toppe seg for ett år siden. I 2017 sørget Brady for en av de beste Super Bowlene noensinne. Atlanta Falcons ledet 28-3, de fleste mente kampen var avgjort. Da våknet kjempen.

Man kunne nesten se en annen person på matta. Kastene hans så hardere ut, og var mer presise. Alt han prøvde på fungerte. Man kunne merke tilstedeværelsen hans på banen ved hjelp av kommentatorene som ropte navnet hans i nesten hver setning. Og publikum sine brøl økte i takt med prestasjonene.

– Han var ekstremt presis, og veldig rolig. Han begynte systematisk å plukke hverandre Falcons. Det fikk en forsterkende effekt på laget. Når Brady kommer i gang, da begynner de andre lagene på mystisk sett å gjøre store feil.

Etter en ellevill avslutning med Brady i spissen vant laget hans 34–28. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Best av dem alle?

I år mener mange at Brady er i sitt livs form. New England Patriots hadde store problemer i semifinalen mot Jacksonville Jaguars, som flere eksperter mener har det beste forsvaret i NFL.

Da de ledet 20-10, så det vanskelig ut for Patriots å gjenta fjorårets bedrift. Likevel våknet de tidsnok og vant kampen med et nødskrik. Brady viste at storformen er på vei, noe som passer bra med årets viktigste kamp natt til mandag.

Vinner de den, blir Brady den første spilleren til å stå med seks seiere i Super Bowl.

Flere eksperter mener Brady allerede før finalen kan sammenlignes med de største idrettsstjernene i verden.

De trekker frem hans tålmodighet, intelligens på banen, og hans bemerkelsesverdige ledelse under press, fremfor hans fysiske egenskaper.

– Han er generalen på banen. Brady er en maskin som gjør det samme om og om igjen. Han har vært like god hele tiden. Hvis Bjørn Dæhlie hadde blitt til Petter Northug da han ga seg, Da får du Tom Brady, sier Friling.

VINNER IGJEN?: Vil Tom Brady bli tidenes første med seks seiere i Super Bowl? Foto: Maddie Meyer / AFP

I kulissene har det ikke bare vært en dans på roser den siste tiden. Brady skal ha blitt sett sintere, og mer oppgitt på sidelinjen enn tidligere.

Han skal også ha dratt i trådene for at den unge lovende quarterbacken Jimmy Garoppolo måtte forlate klubben, slik at hans posisjon ikke skulle være truet.

Så at noe murrer, er det ingen tvil om, men er det en som kan briljere til han er 50 år, så er det Tom Brady.