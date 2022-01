Fluorjuks avdekket i skiskyting: Norsk smøregigant har trukket ulovlige produkter

– Det er en uheldig situasjon for lag som har kjøpt et produkt de trodde var rent og merket som EU-godkjent, sier sportsdirektør i IBU, Felix Bitterling, til NRK.

Swix er blant leverandørene som har fått beskjed om at et eller flere av deres produkter er ulovlige i henhold til dagens regelverk.

SMØREGIGANT: Swix har hovedkontor på Lillehammer. Foto: Erik Johansen / NTB

Den norske smøregiganten skal ha informert sine kunder, også i langrenn, om situasjonen. Under forrige verdenscuprunde i Oberhof gikk Swix-representanter fra smørebod til smørebod og samlet inn de forurensede produktene.

Dette bekrefter også leverandøren selv overfor NRK.

– Det er veldig ubeleilig, og vi trakk tilbake produktet umiddelbart da IBU informerte oss. Så skal det sies at IBU har testet veldig mange produkter fra oss, og dette er det eneste som ikke er innenfor regelverket, sier Christian Gløgård, forsknings- og utviklingssjef i Swix.

UREN SMURNING: Mange skiskyttere kan ha konkurrert med ulovlige produkter under skia, uten å vite om det. Foto: Hendrik Schmidt / AP

Har fjernet flere produkter fra markedet

Det er et testparti fra 2019 av pulveret RCP Cold som skal være forurenset med såkalt C8-kjedet fluor, ifølge Gløgård. Produkter med denne typen fluor er ulovlig å bruke og selge i Europa, og dermed forbudt i konkurranser.

Swix har også samlet inn to andre typer pulver, RCP Zero og RCP Warm, selv om disse har lovlige fluorverdier.

– Vi ville ikke ta noen sjanser. Dette er produkter som uansett fases ut, sier Gløgård.

IKKE KOMMERSIELT: Pulvertypene som Swix har trukket tilbake er ikke til salgs kommersielt. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Det betyr at lagene må bruke pulver fra konkurrerende leverandører resten av sesongen.

– Vi har hatt fluorprodukter fra Swix som vi måtte levere tilbake. Så nå drar vi til OL uten Swix-pulver, for det var det eneste de hadde, sier fungerende smøresjef for de norske skiskytterne, Espen Mikkelsen.

Nå har IBU bedt leverandørene som har blitt tatt i fluorjuks om å «rydde opp». Foreløpig har ingen lag som har brukt produkter merket som EU-godkjente blitt straffet.

– Swix reagerte raskt og profesjonelt. Med et unntak har alle leverandørene unnskyldt seg, innrømmet at det var noe galt og lovet å informere lagene, sier Bitterling uten å ville utdype noe mer om det nevnte unntaket.

FLUORJUKS: Felix Bitterling kan fortelle at IBU har avdekket flere brudd på fluorregelverket den siste tiden. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

To nasjoner blir straffet for fluorjuks

Dette er ikke det eneste IBUs fluortesting har avdekket denne vinteren.

I tillegg til at flere lag har brukt ulovlige fluorprodukter som er merket som EU-godkjente, skal to lag bevisst ha brukt smurning med C8 og verdier langt over det som er lov.

– Vi har tatt to lag som åpenbart har brutt reglene og hatt gamle C8-produkter liggende. Dette er Moldova og Litauen. De har fått en straff på flere tusen euro, forteller Bitterling til NRK.

– Bryter de reglene igjen vil straffen bli strengere, og suspensjon aktuelt, legger han til.

Bitterling forklarer at de kun tester produkter lagene har i smøreboden, men de kan foreløpig ikke bevise at produktene faktisk har blitt brukt. IBU jobber med å utvikle et testapparat som kan bevise hva løperne har under skia når det blir et totalforbud mot fluor neste år.

Skulle gjerne blitt testet mer

Den norske smøreleiren er ikke overrasket over at det nå har kommet flere eksempler på fluorjuks i skiidretten.

– Vi håper jo at alle skal være ærlige og redelige, men vi er ikke overrasket over at det dukker opp saker som dette, sier Mikkelsen.

IKKE OVERRASKET: Smører Espen Mikkelsen blir ikke sjokkert over nyheten om at to nasjoner har blitt tatt i fluorjuks. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Han er glad for at IBUs testsystem har klart å fange opp juks, men skulle sett at det var enda mer testing enn det har vært til nå.

– Norge har blitt testet to ganger i verdenscupen i vinter. Jeg kunne ønske de hadde testet oss enda mer.

Ifølge Bitterling har IBU trappet opp fluortestingen den siste tiden, og brukt rundt 70.000 euro på testing så langt i vinter.

– Vi trodde det ville være flere lag som prøvde å jukse, så det var en positiv overraskelse er bra for sporten. Det vi ikke hadde ventet var at vi skulle finne flere produkter fra leverandørene som ikke var rene, selv om de var EU-merket. Det var litt overraskende, innrømmer sportsdirektøren.