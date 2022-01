På Twitter skriver han følgende etter NRKs sak om bekreftet fluorjuks i Falun:

– Jeg har aldri vært så sint på et skirenn noen gang. Dette er juks i sin verste form. Noen gikk bevisst inn for å jukse og det blir jeg så jævla forbanna på. Regelverket er basert på tillit og den tilliten er nå brutt. Sånn kan vi ikke ha det, noe må gjøres.

Nedslående rapport

FIS-TOPP: Pierre Mignerey, her avbildet i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det var mandag at NRK kunne fortelle at renndirektøren i FIS (Det internasjonale Skiforbundet) hadde fått en nedslående rapport på bordet sitt.

Sist helg gikk utøvere like under verdenscupnivå og enkelte som allerede er klar for OL mot hverandre i Skandinavisk cup i svenske Falun.

Men i ettertid har det handlet om alt annet enn resultatene. For jurysjefen i Falun fikk bekreftet mistanker om bruk av ulovlig C8-kjedet fluor, som gir bedre glid enn tillatt C6-kjedet fluorsmurning og annen fluorfri smurning.

Så juks og konfronterte smørere

Overfor NRK utdyper Bjaaland sin store frustrasjon over det som skjedde sist helg. Han er trener for noen av landets beste skiløpere i regionlaget Team Elon Vest og forteller nå hvordan han med egne øyne og ører fikk bekreftet jukset som foregikk.

Han er klar og tydelig på at han ikke ønsker å fortelle om det er snakk om enkeltpersoner, klubb, lag eller industrien som har stått for jukset.

For Bjaalands del startet det i hvert fall med at noen fra hans eget lag gjorde observasjoner av gamle fluorprodukter i en smørebod noen dager før konkurransene i Falun begynte.

Så begynte ryktene å florere om mulig bruk av C8-kjedet fluor.

Da bestemte Bjaaland og en til i teamet hans seg for å undersøke samme smørebod som hadde blitt observert tidligere. Dette skjedde før de siste konkurransene på søndag.

De konfronterte fire smørere som stod i den boden.

OPPGITT OG SINT: Eivind Arne Bjaaland, trener for Team Elon Vest. Foto: Privat

– De bekreftet at de hadde smurt med en pulverboks med et forbudt produkt dagen i forveien. Under rennene på lørdag, sier Bjaaland, og legger ikke skjul på at han ble rasende da han fikk jukset bekreftet.

– Så provoserende at jeg sliter med å finne ord

Med til Falun hadde han med sine beste elever. Som Gjøran Tefre, Karoline Simpson-Larsen, Sivert Wiig. Alle i nærheten av verdenscupnivå.

Han er fortvilet på deres vegne og tror regelverket, eller det manglende regelverket, kan være karriereødeleggende for enkelte.

For i dag så er det kun basert på tillit. Alle nasjoner har før sesongen skrevet under på et dokument der de garanterer at de ikke kommer til å bruke C8-kjedede fluorprodukter under skiene. Men det finnes ingen sanksjonsmuligheter i FIS' regelverk.

Bjaaland påpeker at så lenge det ikke blir testet eller sjekket hva som foregår i hver smørebod, så er det tillitsbaserte systemet tynnslitt.

– Jeg kjenner nå at begeret mitt har rent helt over. Vi bruker så jævla mye tid, penger og krefter på det bitte lille håpet om å nå verdenstoppen. Det er dette utøverne og jeg lever for. Så blir vi møtt med åpent juks rett i trynet. Det er så provoserende at jeg sliter med å finne ord, sier han.

LOVENDE: Karoline Simpson-Larsen, her i et renn tidligere denne sesongen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Han har en innstendig bønn til FIS (Det internasjonale Skiforbundet):

– Det er et stort problem at et system basert på tillit ikke fungerer. Nå er tilliten brutt én gang. Nå vil alle som går fort bli mistenkeliggjort. Problemet er at det ikke får konsekvenser. Jeg håper FIS kan ordne opp i dette umiddelbart, sier Bjaaland.

Ikke del av regelverket

Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, har ikke vært tilgjengelig for noen kommentar tirsdag.

Han har imidlertid uttalt til NRK at de i utgangspunktet ikke kan sanksjonere mot noen ettersom bruk av C8-kjedet fluor ikke er en del av regelverket.

Han la imidlertid til at hvis FIS virkelig vil gjøre noe i sakens anledning, må det tas opp i FIS council eller FIS court.

– Moralsk forkastelig

REKRUTTLANDSLAGSTRENER: Torstein Drivenes Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

En som også er trener for mange unge og lovende skiløpere er Torstein Drivenes. Som sjef for det norske rekruttlandslaget, som hadde en rekke utøvere på plass i Falun, svarer han slik på det som har kommet frem:

– Jeg blir sjokkert. Spesielt over at disse som gjør slike ting bevisst har verdier i seg til å operere på den måten der. Jeg tenker at idretten handler om fair play, det som skjer der er ikke fair play, sier han til NRK, og legger til:

– Det er moralsk forkastelig.

– Regner med de reagerer sterkt

Han påpeker at han selv ikke har sett noen ting, men at han stoler såpass på det han har hørt fra andre norske lag som har observert bruk av den ulovlige fluoren.

– Hva sier utøverne dine?

– Jeg regner med at de reagerer sterkt på det. Det er lite som skal til om du blir nummer én eller ti. Og det er en vanvittig forskjell på det for en utøver, sier han, og viser blant annet til hvordan slike resultater påvirker uttak til for eksempel verdenscup og landslagsuttak.