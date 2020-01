Treneren avslører at Østberg trosset treningsplanen – skistjernen vil ikke kommentere

– Prosessen har ikke vært enkel. Men når hun selv kommer dit at hun skjønner at hun ikke får gå skirenn, så er det veldig enkelt, sier Ole Morten Iversen.

Landslagstreneren snakker om det som skjedde med Ingvild Flugstad Østberg gjennom sommeren og høsten. Det endte med at verdenscupvinneren fra sist vinter fikk startnekt fordi hun ikke innfridde kravene til helseattesten som norske skiløpere må ha for å konkurrere internasjonalt. Før jul fikk hun ikke gå et eneste skirenn.

Østberg har ikke selv fortalt hva som utløste startnekten, men landslagstrener Iversen har tidligere bekreftet overfor NRK at det handlet om balansen mellom trening og ernæring.

Nå forteller han at Ingvild Flugstad Østberg trente mer enn hun skulle inn mot sesongen.

– Iveren har blitt for stor

– Hun er ivrig til å trene mye, og så har det blitt litt mer enn det som var planen. Hadde hun holdt seg til planen, så kan det hende ting hadde gått uproblematisk. Men det er det å tøye den strikken hele tiden ... Den ble tøyd for langt i høst, tror jeg, sier Iversen til NRK.

– Så hun tøyde strikken mer enn du hadde lagt opp til?

– Ja, mer enn det hun hadde lagt opp til selv også. Når vi ser på det hun har gjort, så har det blitt litt mer enn det hun selv har vært med på å planlegge. Iveren etter å trene har blitt litt for stor, bekrefter han.

– Så startnekten ble en vekker?

– Ja, noe annet ville være merkelig. Og igjen er det dette med totalbelastning. Det finnes ei grense til og med for henne, og den grensa var nærmere enn hun kanskje trodde selv. Helsesakene gir oss et hint, og jeg håper hun har lært. Jeg tror det at Ingvild helst vil slippe å stå over sesongåpning og verdenscup, jeg tror hun gjør det hun har vært dyktig på nå i mye større grad, sier Iversen.

VANSKELIG ØYEBLIKK: Under sesongåpninga på Beitostølen fortalte Ingvild Flugstad Østberg at hun hadde fått startnekt på grunn av helseutfordringer. Foto: terje pedersen

– Voldsomt å bruke de ordene

Konfrontert med at startnekten kanskje var det som skulle til for å få henne på rett kurs igjen, svarer Østberg:

– Det var litt voldsomt å bruke de ordene. Det var ikke noen god situasjon som jeg var i den sesongstarten her, så det vil jeg ikke si meg enig i, sånn sett. At man kan gå fort på ski med forskjellig type oppladning, det er klart, men det var ikke noen drømmesituasjon de første måneden av sesongen, det var det ikke.

– Er det riktig, som han sier, at du trente mer enn du skulle gjennom sommer og høst?

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere. Det er en ting mellom meg og han.

Iversen understreker at han ikke nødvendigvis er kritisk til Østberg treningsmengder.

– Jeg har sagt mange ganger at hvis du skal bli verdens beste langrennsløper, så må du for guds skyld passe på å ikke alltid gjøre det treneren din sier. De beste tør å sprenge grenser og gjøre ting litt utenfor boksen. Hadde de ikke gjort det, hadde de ikke blitt verdens beste heller. Men det er ei grense for det også, sier han.

Ikke vaktbikkjer

Landslagstreneren påpeker at i den norske landslagskulturen, så er det til syvende og sist utøverne selv som bestemmer hvor mye de skal trene.

– Det er ikke som andre enkelte andre steder, at utøver går med vaktbikkjer. Så lenge de får rådene de skal ha og skjønner hva som skal gjøres, så er det opp til dem selv.

Da Østberg fikk startnekt før sesongstart, trappet hun ned treningsbelastningen. Derfor var hun usikker på formen før Tour de Ski.

Men full av overskudd har hun gjort sin egen skepsis til skamme. Østberg vant jaktstarten i Toblach, og var også med i seierskampen på fredagens fellesstart i Val di Fiemme helt til hun brakk staven etter nærkontakt med Therese Johaug i den siste motbakken.

Nå hyller Iversen jobben Østberg har gjort for å komme tilbake. Han påpeker at det kan være vanskelig for utøvere å tro at de kan bli

STERKT COMEBACK: Ingvild Flugstad Østberg ligger på andreplass i Tour de Ski etter fem av sju etapper. Foto: Terje Pedersen

Gikk for langt

– Når det blir litt mindre trening enn det de har gjort før, så tror de formen forsvinner. Jeg tror også det har noe å gjøre med at utøverne har en kropp som er vant til å være i aktivitet to ganger om dagen. Når kroppen ikke får det, så føler de seg ikke vel. Ingvild er ikke den det er lettest å be om å trene mindre, men etter hvert har hun skjønt at det skal hun gjøre. Ut fra det hun har fått til nå, har hun tydeligvis gjort den jobben veldig bra, sier landslagstreneren.

Østberg har flere ganger understreket at hun har fått god oppfølging fra trener og helseteam i skiforbundet. Ole Morten Iversen varsler likevel at det kommer til å bli en liten evaluering.

– At det måtte helt dit at hun fikk startnekt, gjør at vi i ettertid må se om noe kunne ha vært gjort bedre av oss alle for å unngå det, sier han.