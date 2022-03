FIS tar grep: Nekter russerne å konkurrere mer denne sesongen

Alle sprintherrene har testet positivt på korona: – I verste fall er sesongen over

Johannes Høsflot Klæbo og resten av det norske herrelandslaget i sprint mister verdenscuprennene i Drammen og Holmenkollen etter at alle testet positivt på korona. – Nå tyder det meste på at sesongen er over for min del, sier Klæbo til NRK.